“Hay que jugar”: futbolista de la Sele respalda al Piojo Herrera en donde más es criticado por la prensa

En medio de los cuestionamientos que ha recibido Miguel Herrera por su planteamiento táctico en la Selección de Costa Rica, uno de los jugadores más jóvenes del grupo salió a respaldarlo públicamente.

Se trata de Carlos Mora, quien aseguró estar dispuesto a cumplir cualquier rol dentro del esquema, incluso en la posición más polémica del sistema del técnico mexicano: el carrilero en la línea de cinco defensores.

El futbolista, formado en Liga Deportiva Alajuelense y actualmente en el Universitatea Craiova de Rumania, habló a su llegada al país sobre su adaptación tanto en Europa como en la Tricolor, donde el Piojo le ha pedido alternar entre la función de extremo y lateral.

¿Qué dijo Carlos Mora sobre Miguel Herrera?

“Yo estoy para lo que pida el profe. Creo que a mí me gustan las dos posiciones. He aprendido muchísimo a lo largo de mi carrera y donde pida el profe hay que jugar”, comentó Mora en declaraciones a Tigo Sports.

El jugador explicó que, aunque su naturaleza es ofensiva, se siente cada vez más cómodo en el doble rol que implica el esquema de Miguel Herrera. “Creo que todo eso se trabaja, se ha trabajado. Ahora, como son líneas de cinco, es más ofensivo y defensivo al mismo tiempo. Es cuestión de seguir aprendiendo y mejorando, viendo jugadores que juegan en esas posiciones, y creo que he aprendido muchísimo”, añadió.

Las palabras de Mora llegan justo cuando el sistema táctico del entrenador ha sido uno de los puntos más debatidos por la prensa costarricense. Algunos analistas cuestionan la rigidez de la línea de cinco, mientras que otros señalan que resta peso ofensivo al equipo. Sin embargo, para jugadores como Mora, el enfoque está en la ejecución, no en la estructura.

“Hay que jugar”, fue la frase con la que el veloz costarricense dejó clara su postura, reflejando el compromiso del grupo con el cuerpo técnico en la recta final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.