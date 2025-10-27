UNAFUT respalda a Alajuelense: el anuncio que tanto esperaba Machillo Ramírez para la etapa final del Apertura 2025

En medio del cierre del Torneo de Apertura 2025, la UNAFUT hizo oficial una decisión que cambia por completo el panorama del campeonato y que representa una gran noticia para Liga Deportiva Alajuelense y su entrenador, Óscar Ramírez.

¿Cuál es el anuncio que realizó UNAFUT?

El organismo confirmó este lunes la reprogramación del calendario del torneo nacional, con el objetivo de darle espacio a la Selección de Costa Rica para sus compromisos decisivos de noviembre ante Haití y Honduras, encuentros que definirán su pase al Mundial de Norteamérica 2026.

Esta determinación llega en un momento clave para los equipos que aportan futbolistas a La Sele, especialmente Alajuelense, el club con mayor número de convocados por Miguel Herrera. Con esta modificación, los rojinegros podrán contar con todos sus jugadores en la recta final del torneo, algo que Ramírez venía solicitando desde hace semanas.

“Esta medida amplía el espacio, previamente otorgado por UNAFUT a la Selección Nacional para la realización del microciclo de preparación, de cara a los próximos compromisos eliminatorios frente a Haití y Honduras”, explicó la organización mediante un comunicado.

Así quedaron las fechas del Apertura 2025. (Foto: UNAFUT)

Además, se confirmó que el partido pendiente de la jornada 5 entre Alajuelense y Cartaginés se disputará el jueves 20 de noviembre en el estadio Alejandro Morera Soto, un duelo clave en la lucha por los primeros lugares.

Las finales serán en Navidad

El nuevo calendario también modificó las fechas de la fase final. Las semifinales se jugarán entre el 10 y el 14 de diciembre, la final entre el 17 y el 20, y en caso de ser necesaria una gran final nacional, esta se disputará entre el 23 y el 27 de diciembre.

El campeonato quedará detenido casi un mes, ya que tras la jornada 15 de este fin de semana, el torneo se reanudará hasta el 23 de noviembre con la fecha 16.

Para el “Machillo” Ramírez, esta decisión representa una ventaja estratégica, pues le permitirá recuperar piezas importantes como Celso Borges, Joel Campbell y Santiago Van der Putten, quienes vienen de procesos de recuperación o actividad con la Selección Nacional.