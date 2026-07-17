Cuántos títulos oficiales tienen Saprissa y Herediano antes de disputar la Recopa 2026

Saprissa y Herediano se miden en la Recopa de Costa Rica 2026 en busca de un nuevo campeón. ¿Quién tiene más títulos?

Saprissa y Herediano se enfrentarán por un nuevo título oficial. Los morados intentarán ampliar su ventaja como el club con más trofeos de Costa Rica, mientras que el Team buscará sumar la primera Recopa de su historia.

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Antes del partido, Saprissa suma 62 títulos oficiales y Herediano posee 48, después de incorporar la Supercopa 2026 a su palmarés.

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¿Cuántos títulos tienen Saprissa y Herediano?

Saprissa: 62 títulos oficiales.

62 títulos oficiales. Herediano: 48 títulos oficiales.

48 títulos oficiales. Diferencia: 14 a favor de Saprissa.

14 a favor de Saprissa. Títulos nacionales: 53 de Saprissa y 47 de Herediano.

53 de Saprissa y 47 de Herediano. Títulos internacionales: 9 de Saprissa y 1 de Herediano.

Los 62 títulos oficiales de Saprissa

Títulos nacionales

40 campeonatos de Primera División.

8 Torneos de Copa.

3 Supercopas.

2 Recopas.

Títulos internacionales

3 Copas de Campeones de Concacaf.

1 Liga Concacaf.

1 Copa Interclubes de la UNCAF.

3 Copas Fraternidad Centroamericana.

1 Torneo Grandes de Centroamérica.

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El título más reciente es el Torneo de Copa 2025-2026, conseguido tras derrotar 3-1 a Sporting FC.

Los 48 títulos oficiales de Herediano

Títulos nacionales

32 campeonatos de Primera División.

11 Torneos de Copa.

4 Supercopas.

ver también Saprissa vs. Herediano: la IA predice al campeón de la Recopa 2026, con resultado exacto y goleadores

Título internacional

1 Liga Concacaf: 2018.

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¿Cómo quedará el palmarés después de la Recopa?