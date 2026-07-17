Quién es el árbitro de Saprissa vs. Herediano por la Recopa de Costa Rica 2026

Ya quedó definido el árbitro para la Recopa de Costa Rica entre Saprissa y Herediano. Estos son sus antecedentes.

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó al equipo arbitral que estará encargado del partido entre Saprissa y Herediano por la Recopa de Costa Rica 2026.

Publicidad

El juez principal será Steven Madrigal, quien estará acompañado por Marvin Meza y Edwin Salazar como asistentes. La final se disputará este viernes 17 de julio en el estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago.

ver también A qué hora juegan Saprissa vs. Herediano por la Recopa de Costa Rica 2026

El referí tendrá la responsabilidad de conducir un partido que necesariamente deberá terminar con un campeón. Saprissa llega como ganador del Torneo de Copa 2025-2026, mientras que Herediano obtuvo su clasificación después de conquistar la Supercopa.

La terna arbitral estará conformada de la siguiente manera:

Árbitro principal: Steven Madrigal.

Steven Madrigal. Árbitro asistente 1: Marvin Meza.

Marvin Meza. Árbitro asistente 2: Edwin Salazar.

Edwin Salazar. Cuarto árbitro: Anderson Gómez.

¿Quiénes estarán en el VAR de Saprissa vs. Herediano?

La final de la Recopa contará con la utilización del videoarbitraje. Benjamín Pineda será el responsable principal del VAR, mientras que Octavio Jara trabajará como AVAR.

Publicidad

VAR: Benjamín Pineda.

Benjamín Pineda. AVAR: Octavio Jara.

Benjamín Pineda será el responsabel del VAR.

Publicidad

El equipo de videoarbitraje podrá intervenir en las situaciones contempladas por el protocolo: goles, posibles penales, tarjetas rojas directas y casos de confusión de identidad.

ver también Cuántos títulos oficiales tienen Saprissa y Herediano antes de disputar la Recopa 2026

Steven Madrigal viene de participar en la Supercopa

Madrigal volverá a tener participación en una definición apenas cinco días después de la Supercopa disputada entre Herediano y Alajuelense.

Publicidad

En aquella oportunidad trabajó como responsable principal del VAR, mientras que Pablo Camacho fue el árbitro central. Para la Recopa, Madrigal dejará la cabina de videoarbitraje y será quien dirija las acciones dentro del campo.

Saprissa buscará su tercera Recopa y la posibilidad de igualar a Alajuelense como máximo ganador. Herediano, en cambio, intentará conquistar este trofeo por primera vez y sumar su segundo título en menos de una semana.