A qué hora juegan Saprissa vs. Herediano por la Recopa de Costa Rica 2026

La Recopa de Costa Rica 2026 se define este viernes y aquí te dejamos la hora exacta para el inicio del juego.

Saprissa y Herediano disputarán este viernes una nueva final del llamado Clásico del Buen Fútbol. En esta ocasión estará en juego la Recopa de Costa Rica 2026, que enfrenta al campeón del Torneo de Copa con el ganador de la Supercopa.

Publicidad

Los morados intentarán levantar su primer trofeo de la temporada, mientras que el Team buscará completar un rápido doblete después de haber conquistado la Supercopa el domingo pasado gracias al triunfo 1-0 sobre Alajuelense.

ver también Cuántos títulos oficiales tienen Saprissa y Herediano antes de disputar la Recopa 2026

¿A qué hora juega Saprissa vs. Herediano?

El partido comenzará este viernes 17 de julio de 2026, a las 8:00 p.m. de Costa Rica. La final se disputará a encuentro único y deberá terminar con un campeón. En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, la Recopa se definirá directamente por penales, sin tiempo extra.

¿Dónde juegan Saprissa vs. Herediano?

Al igual que la Supercopa del fin de semana pasado, la organización programó la Recopa para que se defina en el estadio José Rafael “Fello” Meza, casa habitual del Cartaginés.

¿Cómo se clasificaron a la Recopa?

Saprissa ganó el derecho a disputar el título al consagrarse campeón de la Copa 2025-2026. En la final superó 3-1 a Sporting FC.

Publicidad

ver también Quién ganó más Recopas de Costa Rica: Alajuelense, Saprissa o Herediano

Herediano, por su parte, clasificó como ganador de la Supercopa. El Team superó 1-0 a Alajuelense, con gol de Elías Aguilar, y tendrá pocos días de recuperación antes de afrontar su segunda final consecutiva.