Joel Campbell necesitó sólo cuatro palabras para dejarle claro a Alajuelense lo que siente mientras la afición pide su salida

El rendimiento de Joel Campbell en el Clausura 2026 ha quedado lejos de las expectativas que generó su llegada a Alajuelense. Con la camiseta número 10 y el peso de su trayectoria, muchos esperaban una influencia mucho mayor dentro del campo.

Aunque mostró una mejor versión en los 70 minutos que disputó durante el empate 1-1 ante Saprissa, esa reacción aislada no cambia del todo el panorama. En un momento tan delicado del campeonato, Alajuelense necesita mucho más de sus figuras si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en semifinales.

También es cierto que Campbell no carga solo con la responsabilidad del flojo presente rojinegro. Sin embargo, por experiencia, jerarquía y liderazgo, es uno de los nombres que inevitablemente queda bajo la lupa cuando el equipo no responde como se esperaba.

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El mensaje de Joel Campbell a Alajuelense en medio de las críticas

En medio de las críticas y el complicado momento que vive Alajuelense, Joel Campbell compartió una imagen junto a sus hijos vistiendo la camiseta rojinegra, en una escena cargada de significado personal.

Campbell aparece tomado de la mano con ellos sobre la cancha, transmitiendo un mensaje más allá de lo deportivo, acompañado de una frase breve pero contundente: “Lo que siempre soñé”, dejando ver su vínculo emocional con el club pese a la presión actual.

Joel Campbell en sus redes sociales

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¿Hasta cuándo tiene contrato Joel Campbell con Alajuelense?

Cabe recordar que Joel Campbell con 33 años mantiene contrato con Alajuelense hasta junio de 2026, por lo que su futuro en el club sigue siendo tema de discusión en medio del rendimiento irregular del equipo y las críticas de la afición.

Su continuidad más allá de esa fecha dependerá tanto de su nivel en la cancha como de las decisiones que tome la institución en los próximos meses.

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Datos claves

Joel Campbell envió un mensaje emotivo con la frase “Lo que siempre soñé” , mostrando su vínculo con Alajuelense en medio de las críticas.

, mostrando su vínculo con Alajuelense en medio de las críticas. La imagen junto a sus hijos con la camiseta rojinegra refleja su conexión personal y familiar con el club , más allá del momento deportivo.

, más allá del momento deportivo. Tiene contrato con Alajuelense hasta junio de 2026, por lo que su futuro sigue siendo tema de debate entre la afición.