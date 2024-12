"No merece que lo contrate": Jafet Soto le tira con todo a una de las figuras de Costa Rica

Jafet Soto, no se guardó nada al responder a los comentarios de Diego Campos, jugador de Alajuelense, en la previa del partido contra Saprissa por la fase final del torneo. El entrenador de Herediano, conocido por su fuerte carácter y su forma directa de expresarse, dejó claro que no considera relevantes las opiniones del futbolista rojinegro.

¿Qué había declarado Diego Campos?

Diego Campos fue muy duro contra el DT del Team: “El problema es cuando hay gente tan metida donde está la gente la de poder. Es un problema muy grande. Es como que esté Guima ahí metido en la Unafut, es un problema grave; pero bueno, nos queda una final”.

Estos dichos no le gustaron nada Jafet Soto y salió a contestarle en la conferencia de prensa previa a la final contra Saprissa. El entrenador de Herediano le apuntó directamente al atacante de Alajuelense y lo menospreció tratándolo de “niño”.

La respuesta de Jafet Soto

“No sé, la verdad no me interesa lo que haya dicho ese niño. Habría que ver a lo largo del tiempo si él merece que yo hable de él, y ahorita no lo merece. Tiene un añillo, unos meses jugando acá, y la verdad no me interesa”, dijo Soto en conferencia de prensa este viernes.

Soto, por su parte, enfatizó su experiencia y trayectoria en el fútbol como argumentos para desestimar las palabras de Campo: “Cuando sean accionistas de un equipo podemos tutearnos, porque ellos viven del fútbol y yo no vivo del fútbol, a diferencia de ellos. Tengo una historia muy larga, de más de 30 años”.

Publicidad

Publicidad

ver también Jafet Soto sonríe: Herediano concreta a llegada de una incorporación de renombre

Luego, decidió concluyó refiriéndose también a Guimaraes: “La verdad es que de repente le doy más importancia al presente. Con respecto a lo que dijo el entrenador (Alexandre Guimaraes) ya pasó, él no está jugando este partido, nosotros sí y queremos volver a jugar contra ellos (Alajuelense)”.