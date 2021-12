Jafet Soto: "No sé si hay árbitros en capacidad para pitarle a Herediano"

La temporada de Herediano ha sido más que buena, los números hablan por sí solos, fue el mejor equipo durante todo el torneo. Sin embargo, en las instancias de semifinales, no pudieron ante el Deportivo Saprissaque luego de haber sacado una ventaja contundente en la ida por (3-0) en la vuelta se aferraron a esta distancia para avanzar a la final y enfrentar a Alajuelense. Obviamente esto significó un duro golpe para la institución de Herediano y en este sentido, su director deportivo Jafet Soto, fue contundente con el arbitraje costarricense.

“A nosotros nos quitaron un gol, habría que hacerse la pregunta si hay árbitros preparados para pitarle al Herediano, porque a Saprissa si, no me quiero imaginar a quien esperaremos sabiendo las deficiencias del arbitraje, algunos equipos diciendo unos que si, otros que no, haciéndolo públicamente, estamos preparados para nuestro trabajo. ¿Tendremos árbitros capacitados para pitar la Gran Final, ida y vuelta?”, comentó Jafet Soto luego de que Herediano quedara afuera en la serie ante Saprissa por las semifinales.

Recordemos que en los próximos diez días, Herediano tendrá que esperar su rival en la Gran Final, luego de acceder a esa instancia por haber quedado en el primer lugar durante la fase regular en donde obtuvieron increíbles números. Fueron 22 encuentros disputados, 14 victorias, tres empates y cinco derrotas. Con 35 goles a favor y 17 en contra. Culminando con 45 puntos registrados, sacándole cuatro unidades de ventaja a Alajuelense en el segundo lugar.

El Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense serán, una vez más, rivales en la fase final de la Liga Promérica de Costa Rica. El partido de ida se ejecutará este miércoles 08 de diciembre en el Estadio Ricardo Saprissa, mientras que la vuelta se efectuará el domingo 12 de diciembre desde el Estadio Alejandro Morera Soto.