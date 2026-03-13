El veredicto que nadie imaginó: Fedefútbol falla sobre Alajuelense y estalla la polémica en el Clausura 2026

Este viernes, mientras la Liga Deportiva Alajuelense palpitaba su duelo ante Pérez Zeledón por la décimo segunda jornada del Torneo Clausura 2026, los manudos recibieron un anuncio inesperado desde la cúpula del fútbol costarricense.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol decidió retirar la sanción que pesaba sobre el conjunto rojinegro por los supuestos daños ocasionados en el vestuario del estadio Lito Pérez de Puntarenas.

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El origen del conflicto en Puntarenas

Hace apenas una semana, a Alajuelense se le había impuesto una multa por los daños que presuntamente habría causado a un lavatorio de “La Olla Mágica”, luego de caer ante los chuchequeros. En aquel momento, desde el club rojinegro señalaron que estaban dispuestos a solucionar el problema.

Así quedó el vestuario visitante del “Lito” Pérez (La Teja).

Sin embargo, con el correr de los días el discurso cambió dentro de la institución manuda. Desde Alajuelense optaron por desligarse de la responsabilidad y presentaron un recurso de apelación contra la sanción económica, argumentando que el lavatorio ya se encontraba dañado previamente y que lo sucedido no fue más que un accidente.

Fedefútbol retrocede y anula la sanción

La jugada terminó saliéndole perfecta al León. Tras revisar el recurso presentado por el club, el Tribunal Disciplinario decidió dejar sin efecto la sanción que había impuesto días atrás, en una determinación que pocos veían venir dentro del entorno del fútbol tico.

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“Dicha sanción establecía una multa de ₡525.000 y, además, ordenaba a la institución reparar los daños y perjuicios en que incurriera Puntarenas FC en un plazo de un mes contra la respectiva factura, todo esto de acuerdo con el artículo 37 inciso 4 del Reglamento Disciplinario”, repasó el organismo en el comunicado oficial.

Fedefútbol acogió el recurso de Alajuelense.

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“Tras el análisis del Tribunal Disciplinario a los argumentos presentados por el club alajuelense en el recurso de revocatoria, el Tribunal determinó acoger la gestión planteada, lo que dejó sin efecto la sanción previamente impuesta”, concluyó la cúpula del fútbol costarricense, una decisión que ya comienza a encender la polémica en pleno Clausura 2026.

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En síntesis

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol retiró la sanción que pesaba sobre Alajuelense por los supuestos daños a un lavatorio en el vestuario del estadio Lito Pérez de Puntarenas.

La multa original era de ₡525.000 y obligaba al club manudo a reparar los daños en un plazo de un mes, según el artículo 37 inciso 4 del Reglamento Disciplinario.

Tras la apelación de Alajuelense —que alegó que el lavatorio ya estaba dañado y que todo fue un accidente— el Tribunal acogió el recurso y dejó sin efecto la sanción, generando polémica en el Clausura 2026.