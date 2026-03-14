La Liga Deportiva Alajuelense consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato nacional. Después de una racha de tres derrotas seguidas, incluida la más dolorosa ante Saprissa, el equipo rojinegro logró levantarse y ya alcanzó los puestos de clasificación a la fase final.

No sólo eso, sino que los dirigidos por Machillo Ramírez también obtuvieron un valioso empate contra LAFC en la ida de los octavos de final de la Concachampions. Sin embargo, antes de esta mejora en los resultados, sucedieron cosas en el camerino.

Guillermo Villalobos, uno de los que más minutos sumó en este Clausura 2026, habló sobre lo que ocurrió puertas adentro después de acumular varios malos resultados tanto en el campeonato nacional como en el Torneo de Copa.

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“Nos costó mucho el arranque del campeonato. Habíamos entrado en un punto de conformidad, pero nos dijimos las cosas en la cara que al final lo que pasó, pasó. Estamos en otro torneo y teníamos que sacar la cara por este equipo. No nos merecíamos estar donde estábamos. Nosotros trabajamos como ninguno”, contó sobre la intimidad del vestidor manudo.

Alajuelense se olvida de las derrotas y se ilusiona con eliminar a LAFC en la Concachampions

No obstante, en Alajuelense parecen haber dejado atrás esta conformidad y ahora se ilusionan con superar a LAFC en la Concachampions: “Lo importante es que se nos están dando las cosas. Todos queremos jugar y alzamos la mano, ahora el profe tendrá un colocho para el martes“.

Alajuelense se enfrentará este martes al equipo angelino en el Morera Soto. Con un gane, la Liga clasificará a los cuartos de final. Lo mismo si se da un empate sin goles. Si iguala por 1-1, el juego se definirá en la prórroga. Una igualdad por otro resultado o una derrota le da el boleto a LAFC.

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