“Bienvenido”: Julio Cascante confirma un cambio decisivo en su carrera mientras Alajuelense lo tiene en la mira

Julio Cascante, que está sin equipo desde que salió del Austin FC de la MLS a finales de 2025, soltó este martes una actualización en sus redes sociales que podría destrabar su futuro inmediato.

Y claro, en Liga Deportiva Alajuelense están muy atentos a estos movimientos, ya que tienen al experimentado zaguero de 32 años como uno de los principales candidatos para reforzar la defensa rojinegra.

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Nuevo equipo de representantes

A través de sus historias de Instagram, Cascante confirmó que acaba de unirse a la agencia de representación Aquila Sports Management, que anunció la llegada de su nuevo cliente con un mensaje que resalta su cartel.

Julio Cascante se unió a la agencia Aquila Sport SM (Instagram).

“+300 partidos profesionales. Internacional con Costa Rica. Experiencia en MLS. Julio Cascante se une a Aquila. Bienvenido“, reza el banner que el ex Deportivo Saprissa reposteó en sus historias.

La Liga sigue al acecho

Todo esto pasa mientras en las oficinas del Morera Soto siguen muy de cerca la situación. Tras el fracaso del Clausura 2026, Cascante es uno de los apuntados para apuntalar una zaga diezmada por las graves lesiones de Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos.

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El problema para la Liga es que el plan “A” de Cascante no pasa por Costa Rica. El jugador va a exprimir al máximo sus contactos con su nueva agencia para mantenerse jugando en el extranjero.

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Sin embargo ,los manudos saben que si las semanas pasan y no aparece una oferta tentadora de afuera, la opción de volver al país para liderar la defensa de Alajuelense tomará muchísima fuerza.

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En síntesis

Julio Cascante anunció en Instagram que ahora es representado por la agencia Aquila SM.

La agencia lo presentó presumiendo sus más de 300 partidos como profesional y su rodaje tanto en la Selección Nacional como en la MLS.

Aunque el zaguero prioriza seguir como legionario, la Liga no le quita la mirada para el próximo semestre.