Alajuelense prepara una limpieza profunda y anuncian salidas de peso: “Tres jugadores con contrato”

El Clausura 2026 dejó una terrible imagen para la Liga Deportiva Alajuelense, luego de quedarse fuera de las semifinales. El rendimiento del equipo no cumplió con las expectativas y esto derivó en la salida del técnico Machillo Ramírez, marcando el inicio de una nueva etapa en el club.

A lo largo del torneo, los rojinegros no lograron la regularidad necesaria para competir en la parte alta de la tabla. Con un balance de siete triunfos, cinco empates y seis derrotas, finalizaron en la quinta posición con 26 unidades.

Ante este panorama, la directiva ya trabaja en una reestructuración importante del plantel. Se prevén cambios significativos, incluyendo la salida de varios jugadores bajo contrato.

ver también Era una de las grandes promesas de Alajuelense, una figura del club pidió su salida y ahora brilla en Cartaginés

¿Qué cambios prepara Alajuelense en su plantel?

Desde la dirigencia de Alajuelense analizan realizar ajustes importantes en el plantel, contemplando incluso la salida de jugadores que aún tienen contrato vigente.

Liga Deportiva Alajuelense

Consideran que la temporada fue un golpe duro, marcada por problemas disciplinarios y decisiones que no resultaron como esperaban, lo que ha llevado a replantear el rumbo del equipo.

Publicidad

Publicidad

“Están pensando en sacar algunos jugadores en La Liga, incluso tres jugadores aunque estén bajo contrato. Desde la directiva de Alajuelense sienten que fue un descalabro y que hubo cosas disciplinarias que no estuvieron bien“, se compartió desde el espacio de Yashín Quesada en Encuentro Deportivo.

¿Cuándo arrancará la nueva etapa de Alajuelense?

Recordemos que la planificación del equipo ya tiene fecha de arranque, con la pretemporada programada para el 8 de junio.

Publicidad

Para ese momento, se espera que el nuevo entrenador esté definido y trabajando, con la misión de rearmar el plantel a su medida y realizar los ajustes necesarios que devuelvan la ilusión por conquistar el ansiado título 31.

Publicidad

Datos claves

Alajuelense planea una limpieza profunda del plantel , incluyendo la posible salida de jugadores con contrato vigente .

, incluyendo la posible salida de . La decisión llega tras una temporada decepcionante marcada por problemas disciplinarios , lo que obligó al club a replantear su rumbo.

, lo que obligó al club a replantear su rumbo. La nueva etapa comenzará el 8 de junio, con la pretemporada y la llegada de un nuevo entrenador que rearmará el equipo.