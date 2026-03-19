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Habló Wilmer López: la leyenda de Alajuelense arremete contra Alejandro Bran con una frase demoledora sobre su futuro

El ídolo de Alajuelense habló sobre el episodio polémico que tuvo el actual jugador manudo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El ídolo manudo se pronunció.
© Prensa AlajuelenseEl ídolo manudo se pronunció.

Este jueves quedó marcado por lo que sucedió con Alejandro Bran. Si bien fue por unos minutos, el futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense fue detenido por ruidos molestos que realizó con su moto sobre la madrugada en el parqueo del condominio en el que reside.

El jugador rojinegro fue captado por las cámaras en estado de ebriedad mientras se encontraba esposado por la Fuerza Pública. Tras conocerse esta situación, Alajuelense ya decidió sancionarlo con una multa económica y deportiva.

Después de este polémico episodio, una de las leyendas de la institución manuda como Wilmer López, voz autorizada para los aficionados, se refirió a los actos que cometió Bran. El ídolo del León no tuvo piedad para dar su postura y sentenciar al mediocampista.

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¿Cómo defenderlo? Cuesta defenderlo. No se puede defender lo indefendible. Los videos muestran la posición en que él estaba“, comentó este jueves en el programa Teléfono Rojo.

La frase de Wilmer López que explica el futuro de Alejandro Bran

Y expuso una frase muy llamativa que puede costarle gran parte del futuro a Alejandro Bran: “En el fútbol, lo más fácil es adquirir una mala fama, y lo más difícil, quitársela“.

Además de estas declaraciones, Wilmer López lo vio como algo “triste” según su percepción. El ídolo de Alajuelense no se mostró contento por esta situación. Su opinión, como uno de los mejores de la historia manuda, pesa y mucho. Por eso, Bran la tendrá difícil en los próximos meses.

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En síntesis

  • La Fuerza Pública detuvo a Alejandro Bran por ruidos molestos este jueves de madrugada.
  • El futbolista de Alajuelense fue captado en estado de ebriedad y esposado por autoridades.
  • La Liga Deportiva Alajuelense aplicará una multa económica y deportiva al mediocampista tras el incidente.

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