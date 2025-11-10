“Complicados”: Guimaraes dice lo que pocos se animan en Costa Rica a días de jugarse la clasificación al Mundial 2026 contra Honduras

La Selección de Costa Rica se encuentra a las puertas de una etapa crucial en su camino hacia el Mundial 2026, ya que este mes de noviembre afrontará un duelo muy complicado ante Honduras en busca de ese boleto al Mundial 2026.

Ante la relevancia de este encuentro, Alexandre Guimarães decidió alzar la voz en una entrevista con Diario Extra sobre lo que espera de este duelo entre Costa Rica y Honduras.

ver también Costa Rica lo celebra: Keylor Navas necesitó sólo tres palabras para sentenciar a Honduras antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

¿Qué dijo Guimarães sobre el partido de Costa Rica ante Honduras?

Guimarães destacó que el duelo ante Honduras será determinante, más allá de lo que ocurra frente a Haití, pues definirá si Costa Rica se clasifica de forma directa al Mundial o debe ir al repechaje.

Recordó que históricamente los partidos ante los hondureños en casa son muy complicados y que ellos también han tomado con seriedad esta doble fecha, otorgando prioridad a su selección.

“Contra Honduras, independientemente de lo que pase ante Haití, es el juego que va a decidir si te metes directo o vamos por el repechaje. Los partidos contra Honduras, aquí, siempre son complicados”, comentó Guimarães.

DT – Alexandre Guimarães

Publicidad

Publicidad

“Ellos también le han dado importancia a estos dos juegos, dándole espacio a la selección. También habrá que ver quién será el árbitro que viene“, afirmó Alexandre Guimarães para el Diario Extra.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Costa Rica tiene programado su decisivo duelo ante Honduras para el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora tica. Ese compromiso marcará el cierre de la fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y será clave para definir el futuro de ambas selecciones en la competencia.