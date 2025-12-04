“Truncada la ilusión”: Machillo Ramírez responde a las acusaciones de Amarini Villatoro

La Liga Deportiva Alajuelense escribió una nueva página histórica en el fútbol centroamericano al consagrarse tricampeón de la Copa Centroamericana tras vencer a Xelajú en una dramática tanda de penales. La Liga, que ya había igualado 1-1 en la ida, volvió a empatar por el mismo marcador en Guatemala y terminó levantando el título gracias a una actuación monumental del portero juvenil Bayron Mora.

Oscar El Machillo Ramírez habló con los medios de comunicación, en el que se le consultó sobre su punto de vista acerca de la queja de Amarini Villatoro sobre el arbitraje, en especial porque a su punto de vista no fue penal, a lo que el técnico no dudó en responderle a su colega guatemalteco.

Machillo Ramírez contesta a Amarini Villatoro

“Uno que ha pasado por esto entiende, es un muchacho joven, se le vio truncada la ilusión, pero felicito a la gente de Xelajú, porque pusieron un buen ambiente, realza el futbol y a ustedes como guatemaltecos“, dijo.

“Lo entiendo porque no quiere ganar como joven y en especial por ser la primera vez, implica mucho en especial darle alegría a un pueblo. Es entendible que él cuestione, pero tendrá más oportunidades y talvez pueda lograr lo que él quiere, pero esto es así, a mí me ha tocado perder varias y queda de aprendizaje”,, agregó.

Los manudos se coronaron con Con un gol de penal de Ronaldo Cisneros (73′), tras una polémica falta de Widvin Tebalán sobre Anthony Hernández, y una gran anotación de Juan Cardona (83′).

La serie se fue a los tiempos extras y después a una tanda de penales. Allí, el gran héroe —como a lo largo de todo el encuentro— fue Bayron Mora, atajando dos disparos para sellar el triunfo por 4-3.

