La Liga Deportiva Alajuelense volvió a gritar campeón en la Copa Centroamericana. Por tercera vez consecutiva y con tres entrenadores distintos, se impuso en los penales ante Xelajú luego de repetir el resultado que se dio en Costa Rica por 1-1.

La gran figura de la noche, y no solo por detener dos penales en la tanda, fue Bayron Mora. La Concacaf lo eligió como el mejor después de completar un increíble partido y el portero recibió el galardón en la premiación que se llevó a cabo en el terreno de juego.

Después de la consagración en la Copa Centroamericana, Bayron Mora reveló uno de los secretos que lo llevó al éxito en el Cementos Progreso de Guatemala. “Sinceramente siempre tengo algo muy claro. Las cosas hay que dejarlas a Dios. Él sabe cuando es el momento justo, le tiene en lo que uno menos espera y fue hoy. Agradecido con él“, manifestó.

Además, contó cuál fue la clave de este Alajuelense para gritar tricampeón: “Mensaje de mucho autoridad. Somos un equipo muy competitivo. Un gran campeonato el que hicimos también. Tuvimos altas y bajas, supimos anteponernos a la adversidad“.

ver también “Truncada la ilusión”: Machillo Ramírez responde a las acusaciones de Amarini Villatoro

La figura clave en el éxito de Bayron Mora según Machillo Ramírez

En conferencia de prensa, después de levantar el trofeo, Machillo Ramírez confesó el nombre detrás del éxito de Mora y del resto de los porteros de la Liga: “Quiero felicitar a Diego Cejas, ha hecho un gran trabajo”.

Publicidad

Publicidad

Cejas es el entrenador de porteros de Alajuelense desde mediados de 2023. Es una de las personas que no está a la vista de la afición, pero cumple un trabajo más que importante en la mejora de los guardametas. Desde que le tocó reemplazar a Ortega, Bayron Mora se ha lucido en cada momento.