Alajuelense vs. Puntarenas: a qué hora y dónde ver el partido que puede dejar eliminado al equipo del Machillo Ramírez

En la jornada 17 del Clausura 2026, Alajuelense y Puntarenas se enfrentan en un duelo clave para las aspiraciones rojinegras en la recta final del torneo.

Con la Liga obligada a sumar para seguir en la pelea por las semifinales, cada punto toma un valor determinante en este cierre de campeonato.

Mientras el equipo del Machillo Ramírez es quinto con 23 puntos y no tiene margen de error, Puntarenas llega en la octava posición con 16 unidades, ya sin opciones reales de clasificar.

Con realidades distintas, el partido presenta presión total para los manudos y un escenario donde el visitante buscará complicar en la penúltima fecha del campeonato.

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Alajuelense vs. Puntarenas: horario y detalles del partido

El partido entre Alajuelense y Puntarenas se disputará el jueves 23 de abril a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense vs. Puntarenas: canal y cómo seguir en vivo

El partido entre Alajuelense y Puntarenas, correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026, se podrá ver en vivo a través de:

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FUTV

Cómo llega Alajuelense

Alajuelense llega a este partido en una situación comprometida, ubicado en la quinta posición con 23 puntos, fuera de la zona de clasificación a semifinales. El equipo rojinegro acumula 6 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 16 partidos, números que lo obligan a cerrar perfecto en las últimas jornadas.

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Liga Deportiva Alajuelense

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Además, su rendimiento reciente ha sido irregular, combinando triunfos, empates y derrotas, lo que ha complicado sus aspiraciones.

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Por eso, ante Puntarenas no tiene margen de error: está prácticamente obligado a ganar para seguir con opciones en la recta final del Clausura 2026.

Cómo llega Puntarenas

Puntarenas llega a este compromiso en la octava posición con 16 puntos, ya sin opciones reales de meterse en semifinales. Su balance es de 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas en 16 partidos, reflejando una campaña irregular a lo largo del torneo.

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En cuanto a su momento reciente, el equipo ha tenido resultados negativos en sus últimos encuentros, lo que confirma su difícil presente. Aun así, buscará cerrar de la mejor manera y podría convertirse en un rival incómodo para Alajuelense en esta penúltima fecha del Clausura 2026.

Alajuelense vs. Puntarenas: últimos enfrentamientos

28/02/2026 – Puntarenas 2-0 Alajuelense

Puntarenas Alajuelense 26/09/2025 – Alajuelense 2-2 Puntarenas

Alajuelense Puntarenas 16/08/2025 – Puntarenas 0-0 Alajuelense

Puntarenas Alajuelense 22/03/2025 – Alajuelense 1-0 Puntarenas

Alajuelense Puntarenas 14/05/2025 – Alajuelense 1-0 Puntarenas

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Lo que necesita Alajuelense para clasificar a semifinales

Alajuelense llega a la recta final del Clausura 2026 sin margen de error. El equipo rojinegro está obligado a ganar sus dos partidos restantes ante Puntarenas y Liberia, lo que le permitiría alcanzar los 29 puntos y mantenerse con opciones reales de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

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Sin embargo, incluso cumpliendo con esa tarea, la Liga no depende de sí misma. Para clasificar, necesitará que Cartaginés deje puntos ante Guadalupe en la última jornada o que Saprissa tropiece en sus compromisos restantes, en un cierre donde cada resultado puede ser decisivo.