La Liga Deportiva Alajuelense está pasando por su mejor momento desde la vuelta de Machillo Ramírez al banquillo. Se clasificó a la final de la Copa Centroamericana, tras eliminar a Olimpia, y lidera la tabla de posiciones del Apertura 2025.

Este domingo, el conjunto rojinegro volvió a ganar y lo hizo por 4-1 ni más ni menos que en la casa del Municipal Liberia. Gracias a este contundente triunfo, los manudos superaron al Deportivo Saprissa en la tabla y volvieron a adueñarse del primer lugar.

A pesar del increíble presente que atraviesa, Óscar Ramírez confesó que no está tranquilo por la posición que ocupa Saprissa. El DT aseguró que ven al equipo de Vladimir Quesada como una amenaza que puede robarles el liderazgo y el hecho de asegurarse una hipotética Gran Final.

La gran preocupación de Machillo Ramírez y Alajuelense con Saprissa

“Saprissa está ahí amenazando, nos faltan dos partidos contra Cartaginés, no podemos relajarnos“, dijo en conferencia de prensa el entrenador para mostrarse intranquilo con Saprissa, que está a sólo un punto de la Liga.

Como comentó el Machillo, a Alajuelense todavía le quedan dos juegos importantes contra Cartaginés, que se posiciona en el tercer puesto y está completando un gran semestre de la mano de Andrés Carevic.

En caso de que la Liga pierda puntos en ambos juegos, Saprissa podría subirse a lo más alto si termina sumando más puntos en esta recta final del Torneo Apertura 2025. Además de los duelos ante Cartago, Alajuelense tiene la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú en el medio.

