Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

“Está amenazando”: Machillo Ramírez se sincera y revela lo que más miedo le da a Alajuelense de Saprissa

Machillo Ramírez habló en conferencia de prensa tras una nueva victoria de Alajuelense frente a Liberia por 4-1.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT pidió paciencia.
© Prensa LDAEl DT pidió paciencia.

La Liga Deportiva Alajuelense está pasando por su mejor momento desde la vuelta de Machillo Ramírez al banquillo. Se clasificó a la final de la Copa Centroamericana, tras eliminar a Olimpia, y lidera la tabla de posiciones del Apertura 2025.

Este domingo, el conjunto rojinegro volvió a ganar y lo hizo por 4-1 ni más ni menos que en la casa del Municipal Liberia. Gracias a este contundente triunfo, los manudos superaron al Deportivo Saprissa en la tabla y volvieron a adueñarse del primer lugar.

A pesar del increíble presente que atraviesa, Óscar Ramírez confesó que no está tranquilo por la posición que ocupa Saprissa. El DT aseguró que ven al equipo de Vladimir Quesada como una amenaza que puede robarles el liderazgo y el hecho de asegurarse una hipotética Gran Final.

Sorpresa en Alajuelense: Machillo Ramírez toma una tajante decisión que marca el futuro de una joya manuda

ver también

Sorpresa en Alajuelense: Machillo Ramírez toma una tajante decisión que marca el futuro de una joya manuda

La gran preocupación de Machillo Ramírez y Alajuelense con Saprissa

Saprissa está ahí amenazando, nos faltan dos partidos contra Cartaginés, no podemos relajarnos“, dijo en conferencia de prensa el entrenador para mostrarse intranquilo con Saprissa, que está a sólo un punto de la Liga.

Como comentó el Machillo, a Alajuelense todavía le quedan dos juegos importantes contra Cartaginés, que se posiciona en el tercer puesto y está completando un gran semestre de la mano de Andrés Carevic.

En caso de que la Liga pierda puntos en ambos juegos, Saprissa podría subirse a lo más alto si termina sumando más puntos en esta recta final del Torneo Apertura 2025. Además de los duelos ante Cartago, Alajuelense tiene la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú en el medio.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega y enfurece a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega y enfurece a Alajuelense

Es fanático de Saprissa, enfrentó a LDA pero se retiró antes de los 25 y hoy brilla como DJ
Costa Rica

Es fanático de Saprissa, enfrentó a LDA pero se retiró antes de los 25 y hoy brilla como DJ

Advertencia de Jafet Soto a Saprissa y Alajuelense
Costa Rica

Advertencia de Jafet Soto a Saprissa y Alajuelense

Piojo Herrera prepara el regreso de una histórica figura
Costa Rica

Piojo Herrera prepara el regreso de una histórica figura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo