Costa Rica

Decidió regresar de Europa a Alajuelense, estará viendo la final ante Xelajú e hizo una fuerte confesión: “Puro masoquismo”

Una máxima figura de Alajuelense tiene definido volver al club manudo y ya confirmó que verá la final de la Copa Centroamericana desde las gradas.

Por Pablo Rocca

Fuerte demostración de amor por Alajuelense. (Foto: LDA)

Shirley Cruz, una de las futbolistas más emblemáticas en la historia de Costa Rica y referente absoluta de Liga Deportiva Alajuelense, volvió al país para vivir de cerca un momento que considera especial: la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú.

La histórica volante, actualmente parte del cuerpo técnico del Olympique de Lyon femenino, confesó que planificó su regreso a Costa Rica desde el momento en que supo que la Liga había clasificado a la final. Y lo hizo para estar en la grada, sufriendo como cualquier aficionada rojinegra.

¿Qué dijo Shirley Cruz sobre su amor por Alajuelense?

“Desde que sabía que clasificó y nosotros ya finalizamos el torneo con Toluca femenil, hice planes para venir. Es la relación más tóxica, pero igual uno sigue apoyando, es parte del fútbol. Esa pasión no se quita, aunque sea puro masoquismo, dijo entre risas en el programa 120 Minutos.

Shirley aseguró que estará este miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto y que viajará también a Guatemala para acompañar a la institución en el duelo de vuelta, reafirmando que su conexión con la Liga sigue intacta a pesar de los años y de su recorrido internacional.

Shirley Cruz sigue teniendo un gran amor por Alajuelense.

Pero la exjugadora también sorprendió con otra revelación: su sueño a futuro con Alajuelense. Desde Europa, Cruz ya inició un proceso para, algún día, ocupar un puesto importante en la estructura del club.

“Ya comencé el proceso, me explicaron cómo funciona. No es cualquiera. Van a pasar unos años para que me integre y para que tenga voz, como cuatro, para tener voz”, comentó.

Además, dejó claro cuál es su mayor aspiración profesional: dirigir, en algún momento, al equipo masculino de Liga Deportiva Alajuelense. Es un objetivo que ya se trazó y que, según dijo, trabajará para cumplir.

