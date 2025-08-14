Es sobrino de una leyenda de Costa Rica, jugó durante años en Alajuelense y ahora ficharía por un histórico de Guatemala

Cobán Imperial está muy cerca de concretar un fichaje que traerá buenos recuerdos a su afición. La Junta Directiva del club y el cuerpo técnico dirigido por el mexicano José Luis Trejo tienen prácticamente todo definido para incorporar al costarricense Anthony Josué López Muñoz, quien ya vistió la camiseta de los príncipes azules en la temporada 2023-2024.

López dejó una grata impresión en su anterior etapa con el equipo altaverapacense. En aquella campaña disputó 32 partidos de Liga Nacional, acumuló 2,018 minutos y aportó seis goles, además de participar en la Copa Centroamericana, donde su dinamismo y capacidad ofensiva fueron un aporte clave para el plantel.

Anthony López sigue el legado de un histórico de Alajuelense

Actualmente, el jugador se encuentra vinculado al Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica, pero su nombre es bien recordado en su país no solo por su trayectoria, sino también por su parentesco con el histórico Wilmer “El Pato” López. Formado en Liga Deportiva Alajuelense Alajuelense, Anthony dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con los manudos antes de iniciar su recorrido internacional.

Cobán Imperial hace limpia en el plantel

Este movimiento se suma a la reestructuración que vive el plantel, luego de las bajas de los futbolistas mexicanos Jesús Castillo, Alfredo Tamay y Judá Ramírez. Con estas salidas, Cobán busca optimizar su plantilla para pelear por los primeros puestos y mejorar su rendimiento ofensivo.

El regreso de López no solo fortalecería el medio campo cobanero, sino que también aportaría experiencia y conocimiento del entorno futbolístico guatemalteco, factores que el técnico Trejo considera fundamentales para afrontar la segunda parte del Torneo Apertura 2025.

Si todo se concreta como está previsto, Anthony López podría ser anunciado oficialmente en los próximos días y sumarse de inmediato a los entrenamientos. Su vuelta a la capital de Alta Verapaz apunta a convertirse en uno de los refuerzos más ilusionantes para la afición, que confía en que el costarricense repita —o incluso supere— el nivel mostrado en su primera etapa como príncipe azul.