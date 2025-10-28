Washington Ortega shockea al Machillo Ramírez: la noticia de última hora que lo cambia todo en Alajuelense antes del duelo con Olimpia

La Liga Deportiva Alajuelense ya está en modo Copa Centroamericana. Este martes 28 de octubre, la delegación rojinegra se embarca rumbo a Tegucigalpa, Honduras, donde el jueves 30 (desde las 8:30 p.m., hora de Centroamérica) enfrentará al Club Deportivo Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Uclés por la revancha de las semifinales.

Con la serie igualada 1-1 tras el primer choque en el Morera Soto, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez va en busca de su tercera clasificación consecutiva a la final del torneo regional.

ver también Beneficia a Alajuelense: Concacaf anuncia el cambio inesperado que enciende las alarmas en Olimpia antes del duelo decisivo

Alerta roja en Alajuela

Durante los últimos días, todas las miradas en el entorno manudo estuvieron puestas en el estado físico de Washington Ortega. El arquero uruguayo, uno de los pilares del equipo, encendió las alarmas el domingo tras retirarse lesionado en el duelo ante Pérez Zeledón, donde los erizos ganaron 3-2.

El portero sufrió un golpe en su rodilla en la victoria ante Pérez Zeledón (LDA).

Ortega salió al minuto 66 luego de golpearse la rodilla, preocupand tanto al cuerpo técnico como a los aficionados. Su ausencia ante Olimpia sería un golpe durísimo, ya que los suplentes Johnny Álvarez y Bayron Mora, de 21 y 22 años, no cuentan con la experiencia para afrontar un partido de semejante envergadura.

La noticia que lo cambia todo para Machillo Ramírez

Sin embargo, la noticia que los liguistas estaban esperando finalmente llegó: Ortega viaja con el equipo y está recuperado. “WASHINGTON ORTEGA RECUPERADO”, informó Deportes Repretel este martes, confirmando que el portero uruguayo formará parte de la delegación que enfrentará a Olimpia.

Publicidad

Publicidad

“El guardameta rojinegro viajará esta tarde para el juego de vuelta por Copa Centroamericana”, detalló el medio, disipando los temores que rondaban Alajuela sobre la posible baja del charrúa.

El bombazo que alivió a los manudos (Facebook).

Publicidad

La recuperación de Ortega es un verdadero respiro para el equipo, ya que el uruguayo no solo ha sido titular en todos los partidos de la temporada, sino también se ha convertido un verdadero referente dentro del camerino.

Publicidad

ver también Junto a Messi y Sergio Ramos: la Concacaf destaca al futbolista menos pensado de Alajuelense ante los ojos del mundo

De esta manera, el panorama cambia por completo para Alajuelense: Machillo Ramírez podrá contar con su columna vertebral intacta para intentar dar el golpe en territorio hondureño.