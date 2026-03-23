“Es bastante difícil”: Van der Putten rompe el silencio tras su grave lesión y deja una promesa que emociona a Alajuelense

La noche del sábado dejó una de las imágenes más duras de la temporada para Liga Deportiva Alajuelense. En medio de la derrota 2-1 ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado, Santiago Van der Putten sufrió una grave lesión que encendió todas las alarmas en el entorno manudo.

Horas después, el club confirmó el peor diagnóstico: ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El defensor de 21 años deberá ser intervenido quirúrgicamente y afrontará un proceso de recuperación estimado en alrededor de 9 meses, lo que lo dejará fuera de las canchas hasta 2027.

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Solidaridad con Van der Putten

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para el zaguero, que en su corta carrera ya ha debido enfrentar golpes similares. En 2022, durante su etapa en el Betis, sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a regresar anticipadamente, por lo que este nuevo episodio vuelve a poner a prueba su fortaleza.

El mensaje de Alexis Gamboa para Van der Putten (Instagram).

Compañeros de camerino, aficionados de la Liga e incluso hinchas de otros equipos hicieron públicas sus muestras de respaldo. Y este lunes, luego de dos días de silencio, el propio Van der Putten decidió responder con un mensaje que conmovió al liguismo.

Las palabras del defensor

En un video publicado bajo la frase “Todo reto y adversidad es una oportunidad”, el futbolista habló a cámara y dejó un mensaje cargado de emoción: “Hola, saludos a todos. Bueno, creo que estos días han sido un poquito difíciles para mí y complicados, y definitivamente hacer este video es bastante difícil, encontrar las palabras para explicar lo que siento también, pero si algo quería empezar haciendo es agradeciendo a todas las personas que se han tomado el tiempo de mandarme un mensaje, darme sus muestras de cariño, su apoyo, desearme todo lo mejor””.

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“A la afición liguista, que desde el día uno en el que yo me lesioné por primera vez, en 2022, o el día que llegué al club, en septiembre de 2020, me han apoyado, me han acuerpado en todo momento y esta no es la excepción; también a todas las otras aficiones que se han manifestado y me han acompañado, que me han mandado sus mensajes; a mis compañeros, que me han ayudado, a mi familia y toda la gente que esta cerca de mí, que conoce mucho más a Santiago, la persona”, agregó.

“Si algo me comprometo y si algo voy a hacer es que toda adversidad y todo reto es una oportunidad para crecer, mejorar y aprender. Soy totalmente convencido de que la manera en la que voy a repagar todo lo que la gente está haciendo conmigo es volviendo aún mejor y más fuerte“, prometió Santiago Van der Putten.

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“También, como último, yo sé que mis compañeros van a hacerlo de la mejor manera este torneo, que todos estamos juntos y en este momento es cuando más se demuestra la familia que somos. Pura vida, un abrazo y nos vemos en 10 meses“, cerró el zaguero. Con el quirófano como próximo paso y un largo camino por delante, el zaguero sabe que puede volver más fuerte que antes. “Todo reto y adversidad es una oportunidad”.

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En síntesis

– Lesión confirmada: ruptura completa de ligamento cruzado anterior y recuperación estimada en 9 meses.

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– Apoyo masivo: compañeros, hinchas y rivales le enviaron mensajes tras conocerse la noticia.

– Mensaje fuerte: Van der Putten rompió el silencio y dejó una promesa de volver más fuerte.