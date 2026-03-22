“Son un desastre”: Alonso Martínez estalla por la lesión de Santiago Van der Putten con una denuncia que respalda Alajuelense

Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense confirmó la noticia que ningún aficionado manudo quería escuchar: Santiago Van der Putten sufrió una grave lesión que lo mantendrá alejado de las canchas hasta 2027.

“Van der Putten presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana, el tiempo aproximado de recuperación es de 9 meses de acuerdo a evolución“, informó el club rojinegro a través de sus canales oficiales.

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El golpe es durísimo para el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez, que pierde a uno de sus zagueros más importantes en plena competencia. Además, se trata del segundo caso similar en menos de un mes tras lo ocurrido con Malcom Pilone.

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La reacción de Alonso Martínez

El goleador del New York City FC, con pasado en Alajuelense, sabe bien lo que siente Van der Putten, ya que se encuentra en plena rehabilitación por el mismo tipo de lesión. En su caso, el infortunio se produjo en noviembre de 2025, durante la derrota de la Selección de Costa Rica ante Haití en Curazao, también sobre una superficie sintética.

Con este telón de fondo, Alonso Martínez apareció en su cuenta de X (ex Twitter) para responder a una publicación del periodista Josué Quesada sobre la lesión de Van der Putten con un mensaje contundente: “Las canchas sintéticas son un desastre”.

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Un reclamo que crece en Alajuela

El sentir de Alonso Martínez es compartido por buena parte de la afición liguista, especialmente ahora que tanto Pilone como Van der Putten quedaron fuera de la temporada tras lesiones sufridas en canchas sintéticas.

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Incluso Óscar Ramírez, DT del equipo, pidió públicamente que se revise esta situación en la cúpula del fútbol tico: “Ojalá que cambiaran las canchas por los muchachos, para que no sufran y acorten su carrera, que es lo que en este tema es lo jodido. Que Santi padezca por una situación de cancha… acortar su carrera sería una lástima”, sentenció el Machillo en conferencia de prensa.

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En síntesis

Lesión grave: Santiago Van der Putten sufrió ruptura de ligamento cruzado y estará fuera cerca de 9 meses.

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Fuerte denuncia: Alonso Martínez apuntó contra las canchas sintéticas: “Son un desastre”.

Reclamo en la Liga: Alajuelense y Machillo Ramírez piden revisar las superficies tras dos lesiones similares en un mes

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