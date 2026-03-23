Entre Saprissa y Alajuelense: Marcel Hernández vuelve a dar que hablar en los gigantes de Costa Rica mientras la rompe en Herediano

Marcel Hernández es inevitable. El delantero del Club Sport Herediano anotó un doblete en el Clásico Provincial ante Liga Deportiva Alajuelense y, además de regalarle a su equipo el liderato en el Torneo Clausura 2026, se consolidó como el máximo goleador del certamen, con 7 anotaciones en 13 partidos, además de 3 asistencias.

El enorme presente del artillero cubano —que, por otra parte, no es ninguna novedad— ha vuelto a desatar un debate incómodo para los dos gigantes del país: Alajuelense, su víctima del fin de semana, y el Deportivo Saprissa.

Dos “errores históricos” con Marcel Hernández

Este lunes, durante la transmisión de Tigo Sports Radio, el periodista Kristian Mora fue contundente y habló de “errores históricos” cometidos con Marcel Hernández, tanto de parte de la Liga como del Monstruo.

En el caso manudo, apuntó a la incapacidad de separar el perfil conflictivo del delantero de su rendimiento dentro del campo, donde siempre respondió, lo que terminó desembocando en su salida rumbo al Club Sport Cartaginés. En la vereda de enfrente, Saprissa estuvo muy cerca de ficharlo, pero el escándalo judicial en el que se vio envuelto por un supuesto abuso sexual hizo caer toda la operación.

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“Cada vez que Marcel mete goles y es protagonista, que es siempre, sigo creyendo que hay dos equipos que cometieron errores históricos: la Liga, al dejar ir a Marcel, y Saprissa, que lo tenía pero se ensució el asunto por el tema del juicio. Marcel hubiera llegado a Saprissa; además, Marcel quería, y esa cantidad de títulos que tiene Saprissa hoy estaría más arriba”, sentenció Mora.

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Su compañero de panel, José Pablo Alfaro, coincidió con esta visión: “Yo creo que Marcel en Saprissa, siendo abastecido por Mariano y el arsenal ofensivo que tienen, se habría cansado de hacer goles”.

Comparación incómoda para la Liga

Y Mora volvió a disgustar a la afición de Alajuelense con una comparación: “¿Usted vio los escándalos de hoy en día de todos estos equipos vs. los escándalos de Marcel? Son diferentes”.

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Marcel Hernández la sigue rompiendo en el Team (CS Herediano).

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La Liga atraviesa hoy una polémica por el caso de indisciplina Alejandro Bran, y en 2025 ya había lidiado con un episodio similar protagonizado por Creichel Pérez y John Paul Ruiz.

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Sin embargo, la tolerancia no fue la misma que con Marcel: Pérez sigue en el equipo, Ruiz está a préstamo pero con posibilidades de volver, y Bran, pese a ser apartado, no tiene el contrato en riesgo. Mientras tanto, el cubano sigue haciendo lo que mejor sabe en Heredia, obligando a todos a mirar hacia atrás.

En síntesis

Figura total: Marcel Hernández marcó un doblete, es líder del Clausura 2026 y máximo goleador (7 goles + 3 asistencias).

Marcel Hernández marcó un doblete, es líder del Clausura 2026 y máximo goleador (7 goles + 3 asistencias). Debate encendido: crecen las voces que señalan “errores históricos” de Saprissa y Alajuelense por no haberlo aprovechado.

crecen las voces que señalan “errores históricos” de Saprissa y Alajuelense por no haberlo aprovechado. Comparación incómoda: en la Liga hubo más tolerancia con otros casos de indisciplina que con el cubano.

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