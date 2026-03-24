En medio de las críticas en Alajuelense, Ángel Zaldívar rompió el silencio con un llamativo mensaje: “Se rompen”

Ángel Zaldívar vuelve a estar en el centro de la conversación en la Liga Deportiva Alajuelense. En medio de un torneo donde su rendimiento ha sido constantemente analizado por la afición rojinegra, el delantero mexicano decidió romper el silencio con un mensaje que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

La Liga atraviesa un momento de exigencia máxima, y cada actuación individual queda bajo la lupa, especialmente cuando se trata de un fichaje extranjero llamado a marcar diferencias.

Los números de Zaldívar reflejan un aporte que, para algunos, no termina de justificar las expectativas generadas con su llegada. El atacante de Alajuelense suma tres goles en el campeonato nacional, con un doblete frente a Guadalupe y una anotación ante Pérez Zeledón el pasado 13 de marzo. Además, acumula 689 minutos disputados según datos de la Unafut y ha sido titular en siete compromisos, cifras que muestran regularidad en la participación, aunque no necesariamente contundencia en el área rival.

¿Qué dijo Ángel Zaldívar en sus redes sociales?

Con ese contexto encima, el atacante decidió expresarse públicamente y dejar un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas. A través de sus redes sociales, Zaldívar escribió: “Soy de los que se rompen y aún así avanzan. De los que se caen y aun así se levantan. De los que cargan cicatrices y aún no se rinden. Un día a la vez”.

La publicación que realizó Ángel Zaldívar en su cuenta de Instagram.

Una declaración que, más allá de lo futbolístico, expone su estado anímico y su intención de sostenerse firme pese al ruido externo. De todas formas, dntro del cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez, el delantero sigue teniendo respaldo.

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Más allá de los cuestionamientos, su presencia en el once inicial refleja la confianza del entrenador en su capacidad para aportar al funcionamiento colectivo. En Alajuelense entienden que el rendimiento de un atacante no se mide únicamente en goles, aunque también saben que en un club de esta magnitud la exigencia siempre pasa por convertir y resolver partidos.

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El desafío para Zaldívar está claro: transformar ese mensaje en respuestas dentro de la cancha. En un campeonato donde cada detalle cuenta y la presión no da tregua, el mexicano necesita reencontrarse con su mejor versión para silenciar las críticas y consolidarse como el delantero que la Liga necesita.

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Datos Claves

Ángel Zaldívar suma tres goles en el torneo tras anotar a Guadalupe y Pérez Zeledón.

suma tres goles en el torneo tras anotar a Guadalupe y Pérez Zeledón. El delantero mexicano acumula 689 minutos disputados y siete titularidades según datos de la Unafut.

disputados y siete titularidades según datos de la Unafut. El técnico Óscar Ramírez mantiene el respaldo al atacante pese a las críticas de la afición.