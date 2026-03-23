Rolando Fonseca dice lo que pocos se animan en Costa Rica sobre una figura de Alajuelense: “Es el futuro capitán de la Selección”

Santiago Van der Putten se había consolidado como uno de los jugadores más destacados en la defensa de Alajuelense, gracias a un rendimiento que combinaba seguridad, liderazgo y mucha personalidad dentro de la cancha.

Su temple para jugar, la capacidad para anticipar jugadas y su carácter combativo lo habían convertido en una pieza muy valiosa, justo en un momento en el que su crecimiento futbolístico empezaba a llamar todavía más la atención.

En medio de ese panorama, Rolando Fonseca rompió el silencio y opinó sobre las cualidades del defensor, resaltando no solo sus condiciones futbolísticas, sino también su perfil de líder y el peso que podía llegar a tener en la Selección de Costa Rica.

Sin embargo, esa proyección vuelve a quedar golpeada por la mala fortuna, ya que Van der Putten se enfrenta a la recuperación por la ruptura completa del ligamento cruzado, una noticia que frena de momento el gran momento que venía atravesando.

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Esto dijo Rolando Fonseca sobre Van der Putten

Rolando Fonseca elogió con fuerza a Santiago Van der Putten al señalar que lo ve como el futuro capitán de la Selección de Costa Rica, destacándolo como el perfil más sólido para asumir ese liderazgo en el nuevo proceso.

Rolando Fonseca

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Según su criterio, el defensor no solo tiene condiciones futbolísticas, sino también personalidad y crecimiento para convertirse en una figura importante dentro del grupo, por lo que considera especialmente duro que atraviese este momento justo cuando empezaba una etapa que podía consolidarlo aún más en la Tricolor.

“Para mí Santiago Van der Putten, es el futuro capitán de la Selección de Costa Rica. Es el prospecto más serio que tenemos como capitán, es un chico que se está ganando todo para poder ser un gran líder en esa selección y que lo perdamos en este momento donde comienza un nuevo proceso es duro, pero son las pruebas de la vida“, comentó Rolando Fonseca en Teletica.

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Van der Putten – Alajuelense

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Datos claves

Rolando Fonseca señaló a Santiago Van der Putten como el futuro capitán de la Selección de Costa Rica , al considerarlo el prospecto más serio para asumir ese liderazgo.

, al considerarlo el prospecto más serio para asumir ese liderazgo. Para Fonseca, el defensor de Alajuelense no solo destaca por sus condiciones futbolísticas , sino también por su personalidad y capacidad para convertirse en líder dentro de la Tricolor.

, sino también por su dentro de la Tricolor. El exjugador lamentó que Van der Putten atraviese este momento justo ahora, porque perderlo al inicio de un nuevo proceso de Selección es un golpe duro para un futbolista que venía ganándose un papel importante.