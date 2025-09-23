Es tendencia:
Elián Quesada no tiene lugar en Alajuelense y un referente del equipo decidió contar toda la verdad: “Es un tema del Machillo Ramírez”

Elián Quesada no ha tenido las oportunidades esperadas en Alajuelense y ahora se revelaron todos los motivos.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Elián Quesada en Alajuelense
© AlajuelenseElián Quesada en Alajuelense

La situación de Elián Quesada en la Liga Deportiva Alajuelense ha generado comentarios dentro y fuera del camerino, ya que no ha logrado consolidarse en el equipo. En medio de esta realidad, un referente manudo decidió hablar abiertamente y explicar las razones detrás de su poca participación, dejando en claro que se trata de una decisión ligada directamente a Óscar Ramírez.

Toda la verdad sobre Elián Quesada en Alajuelense

León Weinstock como miembro de la directiva de La Liga dio su punto de vista sobre la situación de Elián Quesada en Alajuelense y aseguró que no le sorprenden los pocos minutos que ha tenido el joven futbolista

Para el dirigente, la competencia interna es muy alta y sus compañeros atraviesan un gran nivel, lo que dificulta que Quesada sume más protagonismo en el equipo rojinegro.

El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, considera que debe haber cambios radicales en la Unión Femenina de Fútbol.
León Weinstock abogado y directivo de la Liga Deportiva Alajuelense

Al final todos las decisiones de jugadores es un tema del Machillo Ramírez. Pero para eso también existe la competencia en el equipo para que todos puedan pelear por un lugar en el once“, comentó León Weinstock para

Evidentemente durante los partidos no pueden jugar todos y para que entre un jugador tiene que salir otro, pero al final todo esto es un tema exclusivamente del Machillo Ramírez y su cuerpo técnico“, finalizó León Weinstock.

Elián Quesada en Alajuelense

La participación de Elián Quesada con Alajuelense en el Torneo Apertura 2025 ha sido muy limitada, con apenas dos apariciones y un total de 19 minutos disputados en diez jornadas. En la mayoría de partidos el juvenil ha permanecido en el banquillo o incluso fuera de convocatoria.

