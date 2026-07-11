Herediano vs. Alajuelense: la IA predice con resultado exacto del ganador de la Supercopa de Costa Rica

En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para el duelo entre Herediano y Alajuelense.

El fútbol costarricense levanta el telón de su nueva temporada oficial este fin de semana con un duelo de alto voltaje. La Supercopa de Costa Rica 2026 pondrá cara a cara a los dos últimos monarcas del torneo local: Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

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En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para este partido que definirá al campeón. El análisis toma en cuenta el presente de ambos equipos, la jerarquía individual, la experiencia en finales, el rendimiento ofensivo y la capacidad de cada equipo para sostener la presión en un duelo definitorio.

Resultado exacto de Herediano vs. Alajuelense según la IA

Según la predicción de la Inteligencia Artificial, Alajuelense vencerá 2-1 a Herediano en un partido cerrado, intenso y definido por detalles. La IA proyecta que el equipo manudo será el que tenga el dominio y logre tener más opciones aunque con unos florenses bien ordenados.

Probabilidades y posibles goleadores

De acuerdo con la IA, Alajuelense tiene un 45% de probabilidades de ganar en los 90 minutos, Herediano cuenta con un 28%, mientras que el empate y posible empate con definición en penales con un 23%.

Entre los posibles goleadores, la IA coloca a Ronaldo Cisneros y a Juan Pablo “Juanpi” Añor como los nombres más probables para Alajuelense, mientras que por Herediano aparece Marcel Hernández como las principales amenazas.

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Dónde y a qué hora juegan Herediano vs. Alajuelense la Supercopa de Costa Rica

El primer título de la temporada se definirá a partido único. A continuación, todos los detalles para no perderse ninguna acción:

Fecha: domingo 12 de julio de 2026.

domingo 12 de julio de 2026. Hora: 5:00 pm de Costa Rica

5:00 pm de Costa Rica Estadio: “Fello” Meza (Cartago).

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Cómo ver EN VIVO la Supercopa de Costa Rica

El encuentro se podrá disfrutar totalmente en vivo a través de la señal de FUTV por TV y streaming.