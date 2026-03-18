Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concachampions

El técnico del LAFC se cruzó con Joseph Joseph y le dijo en la cara lo que le falta a Alajuelense: “La Concachampions les dura una semana”

El técnico de LAFC lanzó una dura frase a Joseph Joseph tras eliminar a Alajuelense en la Concachampions, dejando en evidencia a los manudos.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
El técnico del LAFC se cruzó con Joseph Joseph y le dijo en la cara lo que le falta a Alajuelense
© Alajuelense - LAFCEl técnico del LAFC se cruzó con Joseph Joseph y le dijo en la cara lo que le falta a Alajuelense

Tras la eliminación en la Concachampions, surgió un intercambio que no pasó desapercibido entre el técnico de LAFC y Joseph Joseph, presidente de Alajuelense.

La conversación, que se dio después del partido, dejó una reflexión directa sobre el presente del equipo rojinegro y abrió aún más el debate alrededor de lo que le está faltando a Alajuelense para competir mejor.

“Nada mejor”: Concacaf genera el enojo de Alajuelense con un mensaje que celebra la clasificación de LAFC

ver también

“Nada mejor”: Concacaf genera el enojo de Alajuelense con un mensaje que celebra la clasificación de LAFC

¿Qué fue lo que el técnico de LAFC le dijo a Joseph Joseph sobre Alajuelense?

Tras el partido, en Columbia Deportiva se dio a conocer que el técnico de LAFC Marc Dos Santos, se cruzó con el presidente de la Liga, Joseph Joseph y habló con él luego de la conferencia de prensa. En ese momento, mencionó que la Liga va muy bien y que cuenta con un equipo muy fuerte.

Sin embargo, también lanzó un dardo para los rojinegros al señalar que “les falta un poquito más en ofensiva”. Además, desde la mesa de Columbia Deportiva recordaron que “Alajuelense ha demostrado que en Centroamérica le alcanza, pero la Concachampions les dura una semana”.

En definitiva, más allá del reconocimiento al trabajo y la solidez de Alajuelense, el comentario del técnico de LAFC también dejó expuesta la principal deuda del cuadro rojinegro en una serie de este nivel: su falta de peso ofensivo en los momentos decisivos.

Datos claves

  • El técnico de LAFC habló con Joseph Joseph después de la conferencia de prensa y le reconoció que Alajuelense tiene un equipo muy fuerte.
  • También dejó una crítica puntual para la Liga, al señalar que al conjunto rojinegro “le falta un poquito más en ofensiva”.
  • Desde Columbia Deportiva lanzaron una valoración más dura, al recordar que a Alajuelense le alcanza en Centroamérica, pero no le ha bastado en la Concachampions.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Joseph Joseph destapa lo que tuvieron que sufrir sus jugadores
Liga Deportiva Alajuelense

Joseph Joseph destapa lo que tuvieron que sufrir sus jugadores

Joseph Joseph traslada a Vela y Machillo una decisión crucial
Liga Deportiva Alajuelense

Joseph Joseph traslada a Vela y Machillo una decisión crucial

"Su contrato vence": LDA deja claro qué pasará con Malcom Pilone
Liga Deportiva Alajuelense

"Su contrato vence": LDA deja claro qué pasará con Malcom Pilone

Es el gran candidato a reemplazar al Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Es el gran candidato a reemplazar al Machillo Ramírez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo