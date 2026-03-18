El técnico del LAFC se cruzó con Joseph Joseph y le dijo en la cara lo que le falta a Alajuelense: “La Concachampions les dura una semana”

Tras la eliminación en la Concachampions, surgió un intercambio que no pasó desapercibido entre el técnico de LAFC y Joseph Joseph, presidente de Alajuelense.

La conversación, que se dio después del partido, dejó una reflexión directa sobre el presente del equipo rojinegro y abrió aún más el debate alrededor de lo que le está faltando a Alajuelense para competir mejor.

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¿Qué fue lo que el técnico de LAFC le dijo a Joseph Joseph sobre Alajuelense?

Tras el partido, en Columbia Deportiva se dio a conocer que el técnico de LAFC Marc Dos Santos, se cruzó con el presidente de la Liga, Joseph Joseph y habló con él luego de la conferencia de prensa. En ese momento, mencionó que la Liga va muy bien y que cuenta con un equipo muy fuerte.

Sin embargo, también lanzó un dardo para los rojinegros al señalar que “les falta un poquito más en ofensiva”. Además, desde la mesa de Columbia Deportiva recordaron que “Alajuelense ha demostrado que en Centroamérica le alcanza, pero la Concachampions les dura una semana”.

En definitiva, más allá del reconocimiento al trabajo y la solidez de Alajuelense, el comentario del técnico de LAFC también dejó expuesta la principal deuda del cuadro rojinegro en una serie de este nivel: su falta de peso ofensivo en los momentos decisivos.

Datos claves

El técnico de LAFC habló con Joseph Joseph después de la conferencia de prensa y le reconoció que Alajuelense tiene un equipo muy fuerte .

después de la conferencia de prensa y le reconoció que . También dejó una crítica puntual para la Liga , al señalar que al conjunto rojinegro “le falta un poquito más en ofensiva” .

, al señalar que al conjunto rojinegro . Desde Columbia Deportiva lanzaron una valoración más dura, al recordar que a Alajuelense le alcanza en Centroamérica, pero no le ha bastado en la Concachampions.

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