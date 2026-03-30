Unafut no lo deja: Saprissa recibe la sentencia que no quería escuchar para la final del Torneo de Copa contra Sporting

El Deportivo Saprissa, dirigido por Hernán Medford, consiguió su pase a la final del Torneo de Copa tras superar a Liberia con un marcador global de 6-2.

Ahora, el conjunto morado se alista para enfrentar a Sporting en la definición del título, aunque en medio de la celebración también recibió una resolución inesperada por parte de Unafut.

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La propuesta que tenía Saprissa para la final del Torneo de Copa

Desde la mesa de Columbia Deportiva se dio a conocer que Saprissa planteó la posibilidad de cambiar la sede de la final del Torneo de Copa, con la intención de que el partido no se disputara en Liberia.

Según lo informado, el club morado comenzó a mover esa propuesta apenas terminó el encuentro de semifinales ante Liberia, aunque el primer acercamiento con Sporting no habría tenido una respuesta favorable, por lo que el tema seguía sin definirse por completo.

Unafut tomó una decisión

La Unafut dejó firme su postura sobre la final del Torneo de Copa y confirmó que el encuentro por el título se mantendrá tal como fue establecido desde el inicio del campeonato.

“En Unafut reiteramos que -por acuerdo de la Asamblea de Presidentes – la final del Torneo de Copa se llevará a cabo en el estadio Edgardo Baltodano. Precisamente, esta disposición es de conocimiento de los clubes desde el inicio del certamen. El partido final se disputará el 15 de abril a partir de las 7 p. m.”, comunicó la Unafut.

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De esta manera, el partido se jugará el 15 de abril a las 7:00 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano, una decisión respaldada por el acuerdo previo de la Asamblea de Presidentes y comunicada oficialmente por su departamento de prensa.

Datos extras

Saprissa planteó cambiar la sede de la final del Torneo de Copa , con la intención de que el partido no se disputara en Liberia .

, con la intención de que . El club morado movió esa propuesta tras la semifinal ante Liberia , pero el primer acercamiento con Sporting no habría sido favorable , por lo que el tema seguía en discusión.

, pero , por lo que el tema seguía en discusión. Unafut tomó la decisión final y mantuvo lo establecido desde el inicio del torneo: la final se jugará el 15 de abril a las 7:00 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.