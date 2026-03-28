En la órbita de Alajuelense: confirman el futuro de Kenneth González mientras Hernán Medford no le da minutos en Saprissa

En las últimas horas, la preocupación comenzó a crecer de forma desmedida entre los fanáticos del Deportivo Saprissa. El motivo de la alarma en San Juan de Tibás fue un rumor que empezó a circular en redes sociales, el cual indicaba que el joven mediocampista Kenneth González estaría muy cerca de llegar a la Liga Deportiva Alajuelense.

Toda esta especulación nació durante la emisión del programa Teléfono Rojo, comandado por el periodista Josué Quesada. Allí se lanzó la bomba de que la joya de 21 años, quien apenas ha visto acción en el actual campeonato nacional, podría tener un acuerdo firmado para marcharse a la institución rojinegra.

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Se aclara el futuro de Kenneth González

Sin embargo, cuando el pánico parecía apoderarse del entorno saprissista, llegó una voz inesperada para calmar las aguas. El reconocido creador de contenido Alonso Fonseca, mejor conocido en el mundo digital como Colacho en Bici, utilizó su cuenta oficial de X (ex Twitter) para arrojar luz sobre el porvenir del talento.

Con información directa desde adentro de la institución tibaseña, Fonseca desmintió la inminente fuga del volante hacia el Centro de Alto Rendimiento (CAR) manudo.

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“Esto es una pregunta que mucho aficionados a Saprissa se han hecho. Kenneth Gonzalez tiene contrato con Saprissa hasta 2028. Despues de escucharlo en el Telefono Rojo de Josué Quesada, alguien de Saprissa me contacto y me aclaro este dato“, detalló.

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Con esta noticia, los morados se quedan tranquilos sabiendo que el juvenil no se cambiará de vereda para reforzar al clásico rival, pero aún queda por resolver el tema de fondo: su falta de protagonismo en Saprissa. ¿Lo tendrá Hernán Medford en sus planes para la recta final del Clausura 2026 o seguirá sumido en el ostracismo? Solo el tiempo lo sabe.

En síntesis

–A pesar de los rumores de una salida inmediata, se confirma que Kenneth González tiene vínculo legal con el Deportivo Saprissa hasta el año 2028.

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–Tras el estallido en Teléfono Rojo, el creador de contenido “Colacho en Bici” desmintió el fichaje con Alajuelense tras recibir información directa desde el club: “Morados, pueden estar tranquilos”.

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–Con el futuro contractual resuelto, la presión recae ahora sobre Hernán Medford, quien deberá decidir si le da protagonismo al juvenil en el cierre del Clausura 2026