“No entrenó”: Marcel Hernández prende todas las alarmas de Jafet Soto justo antes de la final con Saprissa

A pesar del optimismo inicial de José Giacone, Marcel Hernández no entrenó este lunes y es seria duda para el primer chico de la final ante Saprissa.

Lo que parecía ser tan solo un susto tras la clasificación ante Cartaginés, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico del Club Sport Herediano.

A pesar de que José Giacone había intentado calmar las aguas asegurando que Marcel Hernández estaba en buenas condiciones, la realidad a pocos días de la gran final de ida del Clausura 2026 ante el Deportivo Saprissa es muy diferente.

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El panorama se oscurece para el goleador

Según la información que reveló este lunes el periodista Kevin Jiménez, el delantero cubano y máxima figura ofensiva del “Team” es seria duda para saltar al terreno de juego en La Cueva.

“Marcel no entrenó ayer, es duda. Lo veo muy complicado para el miércoles, tal vez de suplente, pero lo veo difícil“, sentenció Jiménez durante la transmisión de su programa Seguimos.

“La lesión es en la rodilla”

Sobre la naturaleza de la dolencia, el periodista amplió: “La lesión es en la rodilla, cuando él va a presionar se le queda pegadita la rodilla. No es rotura ni nada, la rodilla está estable, de hecho ya está con terapia, pero igual veo difícil que esté para el miércoles“.

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Afortunadamente para los intereses del equipo de Jafet Soto, se descartó una lesión catastrófica, pero el poco tiempo de recuperación juega totalmente en contra de Marcel Hernández.

El máximo artillero del Clausura 2026 se perdería la final de ida (CS Herediano).

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De esta manera, el Team podría verse obligado a afrontar la final de ida sin su pieza más letal, lo que representaría un golpe durísimo para el esquema de Giacone justo cuando se juegan el trofeo.

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En síntesis

El periodista Kevin Jiménez confirmó que el cubano tiene un pie y medio fuera del partido del miércoles.

Aunque se descartó una lesión de gravedad como una rotura, Marcel no se encuentra al 100%.

Herediano perdería a su máximo referente ofensivo (11 goles en el torneo) para la ida en La Cueva.