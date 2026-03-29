Saprissa ya lo sabe: Erick Lonnis confirma el interés por Kenneth González y aclara si su futuro estará en Alajuelense

El nombre de Kenneth González ha sido el protagonista inesperado de los últimos días en el entorno del Deportivo Saprissa. Los rumores sobre un supuesto interés de Liga Deportiva Alajuelense por llevarse al joven volante de 21 años generaron bastante ruido en Tibás, obligando a la dirigencia morada a salir al paso para aclarar cuál es la situación real del canterano.

Quien tomó la palabra para despejar las dudas fue Erick Lonnis. Aprovechando la previa de la semifinal de vuelta del Torneo de Copa entre Saprissa y el Municipal Liberia, el directivo abordó el tema de frente y confirmó que, efectivamente, el jugador ha despertado la atención de otros clubes.

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Interés confirmado por Kenneth González

Lonnis explicó que las consultas por las figuras de proyección son habituales en la institución. “Afortunadamente siempre hay equipos que muestran interés en nuestros jugadores de divisiones menores. Ha sido el caso de Kenneth, pero no solo él, también ha sido el caso de Ian O’Rourke, que es el portero de la Sub-20, y ya los casos conocidos de Akheem Wilson, Dax Palmer, Kenay Myrie…“, detalló.

Kenneth González estuvo en el centro de los rumores en el fútbol tico (Instagram).

El directivo dejó claro cómo manejan estos acercamientos desde la gerencia deportiva: “Siempre recibimos ofertas o interés de otros equipos por jugadores de divisiones menores, si no hay espacio aquí los prestamos, y los que ya tienen muchas posibilidades de consolidarse los fichamos como profesional. Ese es el caso de Kenneth“.

Contrato en Saprissa hasta 2028

Con esa última frase, Lonnis cerró la puerta a cualquier especulación sobre una posible salida libre hacia el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense. De hecho, agregó que la dirigencia ya se había movido meses atrás para asegurar la permanencia del mediocampista, anticipándose a que su vínculo original estaba a punto de expirar.

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“En el caso específico de Kenneth, él terminaba contrato en mayo y lo firmamos en noviembre del año pasado hasta 2028“, sentenció el ex portero, dejando el futuro cercanode Kenneth González amarrado a San Juan de Tibás.

En síntesis

–Ante el fuerte ruido mediático que vinculaba a Kenneth González con Alajuelense, Erick Lonnis salió a dar la cara y aclarar su situación en Saprissa.

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–La directiva morada confirmó que efectivamente reciben ofertas por sus joyas de la cantera, incluyendo a al volante.

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-Lonnis dejó claro el modelo del club: si no hay espacio, se prestan; pero a los talentos con proyección de consolidarse los firman como profesionales, y ese es exactamente el caso de Kenneth.