“Dejemos de justificar todo”: Rolando Fonseca expone como nunca a Joel Campbell y Machillo Ramírez tras el empate de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense dejó escapar una oportunidad de oro para consolidar su boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026. En su propio estadio y frente a un Guadalupe FC que marcha último y acaricia el descenso, los rojinegros no pasaron de un amargo empate 1-1.

Este resultado deja al equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez pendiendo de un hilo, ya que una victoria de Liberia o San Carlos en el duelo de este lunes los sacaría de la zona de clasificación.

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Una de las voces más criticas tras este amargo empate fue la del histórico Rolando Fonseca, quien en su rol de panelista en Teletica no tuvo piedad a la hora de analizar la crisis de juego y actitud que atraviesa el vigente campeón nacional.

El dardo a las excusas del Machillo

Sin mencionar directamente a Óscar Ramírez, Fonseca dejó en total evidencia al estratega rojinegro por las distintas justificaciones brindadas en conferencia de prensa ante el bajo rendimiento del equipo.

Machillo Ramírez quedó en el centro de las críticas (La Nación).

“El problema es el tipo de excusas que se han utilizado. Primero, que los viajes, segundo, el cronograma de actividades, tercero, las lesiones, cuarto, que necesitamos una semana de descanso, el quinto que si tenemos una semana larga podemos competir. Ayer al minuto 80 había jugadores cansados, estaban reventados. Para eso está tu profundidad de planilla y tu invención. Dejemos de justificar todo. Absolutamente todo lo justificamos, hasta lo que no tiene justificación“, disparó el ex delantero.

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Señalamiento directo a Joel Campbell

Al que sí mencionó “con nombre y apellido” fue a Joel Campbell. El atacante volvió a la formación titular de Alajuelense y, una vez más, su peso en el juego colectivo fue prácticamente nulo.

“Fue tanta la necesidad de ser campeón que su mente se relajó. Hay jugadores que hay que decirlo con nombre y apellido: Campbell. A ver, yo tengo que reconocerle a Campbell su trayectoria, pero lo que ha hecho en Costa Rica es pobre, es pobre“, decretó el ídolo nacional.

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Joel Campbell sigue lejos de su mejor versión (Instagram).

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“Son tantos los errores en las contrataciones bombas que hace la Liga. Sí, quedó campeón, pero lo de Campbell es mínimo. El aporte es mínimo, y ya no hay la sonrisa… ¿dónde está la alegría de Campbell? La picardía, la alegría que tenía, no se le ve. La frustración que tienen los jugadores de esta LDA es evidente“, profundizó Fonseca.

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Al borde de un “fracaso rotundo”

El margen de error se acabó en el Morera Soto. Ahora, a Alajuelense le quedan por delante cuatro verdaderas finales en las que deberá demostrar si tiene el carácter y el fútbol necesario para meterse en semifinales y pelear por el ansiado bicampeonato.

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“No es quién va a clasificar de cuarto, sino a qué la Liga se va a comportar, si va a entrar o no entrar, si la Liga dice ‘no me alcanza con lo que tengo’. Porque ese puesto es de la Liga, sería un rotundo fracaso no clasificar“, avisó Rolando Fonseca.

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En síntesis