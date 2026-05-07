A pocos días de enfrentar a Liberia, Saprissa adoptaría una extraña postura con el caso Jorkaeff Azofeifa

Luego de la notificación que recibió Saprissa por el pedido de sanción de Liberia a Jorkaeff Azofeifa, los morados habrían decidido hacer una sorpresiva movida.

En Deportivo Saprissa no logran salir de una polémica cuando ya están entrando en otra. A pocos días de enfrentar a Municipal Liberia en una semifinal decisiva del Clausura 2026, el nombre de Jorkaeff Azofeifa se convirtió en el gran foco de tensión dentro del entorno morado.

Todo explotó después de la celebración del gol ante Liberia el domingo pasado, cuando el lateral realizó un gesto que muchos interpretaron como obsceno al llevarse las manos a los genitales frente a la gradería. La acción rápidamente se viralizó y terminó provocando una denuncia formal por parte del club liberiano ante el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

La situación escaló todavía más cuando el Tribunal admitió la denuncia y notificó oficialmente a Saprissa para que presentara su defensa junto al jugador. Aunque en el documento no se especificaban plazos públicamente, trascendió que los tibaseños contaban con 48 horas para reaccionar y responder a la acusación.

La decisión que tomaría Saprissa con el caso Azofeifa

Hasta ahí, todo parecía un procedimiento normal. Sin embargo, lo que llamó completamente la atención fue la postura que estaría tomando Saprissa frente al caso. Según informó La Nación, hasta este jueves el club no había presentado absolutamente ningún documento, descargo o prueba en defensa de Jorkaeff Azofeifa.

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Ese detalle encendió inmediatamente las alarmas porque, si Saprissa decide no responder dentro del plazo, el Tribunal Disciplinario podrá reunirse y resolver directamente si sanciona o no al futbolista antes del partido del domingo.

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En otras palabras: Jorkaeff podría quedar fuera de la semifinal justamente por una decisión del propio club de no defender formalmente al jugador.

La postura sorprendió todavía más porque el lateral actualmente no pesa sobre ninguna suspensión. Es decir, hoy está habilitado para jugar. Pero si el Tribunal actúa tras el vencimiento del plazo y decide castigarlo, automáticamente quedaría fuera del compromiso ante Liberia.

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Dentro del entorno morado muchos empezaron a relacionar esta situación con las declaraciones recientes de Erick Lonnis, quien prácticamente reconoció públicamente que el gesto de Azofeifa había sido incorrecto.

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Por eso, empieza a instalarse una teoría incómoda en Tibás: que Saprissa habría optado por no entrar en una nueva batalla disciplinaria después de todo el desgaste que provocaron las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar.

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Además, el club parece querer evitar otra confrontación pública con los órganos disciplinarios de la Federación, especialmente después de semanas marcadas por apelaciones, comunicados y fuertes críticas hacia las decisiones arbitrales y administrativas.

Datos Claves

Jorkaeff Azofeifa enfrenta una denuncia formal de Liberia por realizar un presunto gesto obsceno.

enfrenta una denuncia formal de Liberia por realizar un presunto gesto obsceno. Deportivo Saprissa no presentó su defensa oficial hasta este jueves, según reportó La Nación.

no presentó su defensa oficial hasta este jueves, según reportó La Nación. 48 horas fue el tiempo de plazo otorgado al club para responder la acusación.

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