“De la mano con UNAFUT”: Carlos Vela hace un importante pedido tras los incidentes entre Alajuelense y Cartaginés

La tensión volvió a apoderarse del estadio Fello Meza y dejó una noche que poco tuvo que ver con el fútbol. El cierre del duelo entre la Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés terminó con expulsiones, acusaciones cruzadas y un ambiente crispado que obligó a los dirigentes a intervenir. Y en medio de ese escenario, Carlos Vela, director deportivo de la Liga, tomó la palabra para hacer un llamado urgente.

Todo se desató en el tiempo añadido, cuando Diego Mesén cometió una durísima falta sobre Anthony Hernández al minuto 93. La entrada provocó la expulsión inmediata del defensor blanquiazul y encendió la molestia en el banquillo rojinegro. Óscar Ramírez encaró al cuerpo técnico rival y el caos se trasladó rápidamente al túnel rumbo a los camerinos.

Desde ahí, surgieron dos denuncias que ampliaron la gravedad de la situación. José Pablo Meza, jefe de prensa del Cartaginés, afirmó que un miembro del cuerpo técnico de Alajuelense golpeó en la cara al gerente deportivo David Vargas, asegurando que se trató de “un puñetazo”. Casi al mismo tiempo, un camarógrafo de FUTV denunció que Marco Ureña lo agredió cuando intentaba grabar lo que ocurría: “Venía con la cámara y solo sentí que se me vino encima, como una patada por detrás, y me dijo que no podía entrar”.

¿Qué dijo Carlos Vela ante los incidentes entre Alajuelense y Cartaginés?

Frente al revuelo y mientras la UNAFUT analiza los informes arbitrales y administrativos, Carlos Vela dio declaraciones y pidió evitar que este tipo de episodios se conviertan en parte del paisaje del fútbol nacional. Prefirió no alimentar la polémica y centró su mensaje en lo que considera lo verdaderamente urgente.

“No son temas para exponer en foros públicos. Se dio una circunstancia que no es común. De la mano con UNAFUT y todos los clubes, debemos mejorar todo tipo de protocolos para evitar situaciones que no le hacen bien a nadie”, afirmó el director deportivo manudo.

Vela sostuvo que, más allá de las acusaciones y del ambiente cargado, lo que debe prevalecer ahora es la prevención. Pidió que la UNAFUT, los clubes y las comisiones disciplinarias refuercen los lineamientos de seguridad, acceso a camerinos, control de personal autorizado y manejo de crisis para evitar que la violencia reemplace la competencia deportiva.

Los próximos días serán determinantes: se espera la resolución del Comité Disciplinario respecto a los incidentes y posibles sanciones, mientras la Liga y el Cartaginés se preparan para la fase decisiva del Apertura 2025. Lo que dejó la noche en Cartago no se borrará rápido, pero la advertencia de Vela apunta a que, al menos, no debería repetirse.