De Europa a Alajuelense: ¿Quién es Mariana Obando, la especialista que Machillo Ramírez necesita para alcanzar la 32?

Liga Deportiva Alajuelense se prepara para encarar la recta definitoria de un semestre en el que sus jugadores se han visto sometidos a una enorme carga de exigencias físicas.

Los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez cargan con el pesado deber de defender su cetro de monarcas en el fútbol de Costa Rica, y con la dolorosa eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf ya consumada, el Torneo Clausura 2026 aparece como un objetivo innegociable para los exigentes fanáticos rojinegros.

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En este contexto de máxima tensión, donde cada partido es una final y el desgaste del calendario empieza a pasar factura en las piernas de los jugadores, la figura de la fisioterapeuta Mariana Obando cobra un protagonismo absoluto.

Mariana Obando, uno de los pilares del CAR

El trabajo de esta especialista se vuelve vital para que el entrenador tenga a disposición a todas sus figuras, evitando que la enfermería se convierta en el principal rival del equipo en su búsqueda por la ansiada copa 32.

Mariana Obando, fisioterapeuta de la Liga (Instagram).

Dentro de la estructura médica del club manudo, Obando se desempeña como fisioterapeuta y readaptadora física. Ella es la encargada de gestionar la fase más crítica de una lesión: la transición entre el alta médica y el momento en que el futbolista está verdaderamente listo para competir al cien por ciento en la cancha.

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Experiencia en Europa

Su capacidad para recuperar atletas de alto rendimiento es el resultado de una formación académica rigurosa. Graduada en Fisioterapia por la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED), Obando cruzó el Atlántico para obtener su Maestría en Fisioterapia Deportiva en la Universidad CEU en Valencia, España.

Fue precisamente en territorio ibérico donde forjó su experiencia práctica al integrarse al cuerpo médico del Levante UD Femenino, donde absorbió las metodologías del fútbol del Viejo Continente.

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Obando trabajó en España (Instagram).

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Además de su labor diaria devolviéndole las armas al primer equipo de Alajuelense, es la directora y co-fundadora de FisioBox Costa Rica, su propia clínica especializada en readaptación deportiva y fisioterapia.

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Por si fuera poco, Mariana también moldea a las futuras generaciones desde la docencia universitaria, impartiendo clases en la misma institución que la formó, la UCIMED. Para Óscar Ramírez y la dirigencia liguista, contar con una profesional de este calibre es una condición necesaria para poder seguir soñando con un nuevo título.

En síntesis

–Mariano Obando cuenta con una Maestría en Fisioterapia Deportiva obtenida en Valencia, España.

–Su experiencia práctica en el Levante UD Femenino de España le permite aplicar metodologías de ligas de primer nivel en el CAR de Alajuelense.

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-Ella saca al jugador de la camilla y lo deja listo para el choque físico, algo crucial para que el “Machillo” Ramírez no pierda piezas clave por recaídas en la fase final del torneo.