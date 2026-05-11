Mientras en Alajuelense están esperando a Saturnino Cardozo, un futbolista de Liberia hace las valijas para llegar a la Liga.

La reconstrucción de Liga Deportiva Alajuelense ya empezó incluso antes de anunciar oficialmente a su nuevo entrenador. Después de la salida de Óscar Ramírez, el club rojinegro trabaja contrarreloj para definir quién tomará el banquillo y todos los caminos apuntan cada vez más hacia Saturnino Cardozo.

El técnico paraguayo quedó eliminado con Municipal Liberia en las semifinales frente a Deportivo Saprissa y ahora su futuro empieza a acercarse seriamente al Morera Soto. Las conversaciones con Alajuelense existen, el interés es fuerte y dentro del entorno manudo sienten que el escenario empieza a acomodarse para su llegada y esperan la respuesta definitiva de Saturnino.

Mientras tanto, la Liga también comienza a ordenar el futuro de varios futbolistas que estaban cedidos a préstamo. Y justamente desde Liberia llegó una noticia que tomó por sorpresa a muchos aficionados rojinegros.

¿Cuál es el futbolista de Liberia que regresa a Alajuelense?

Durante las últimas semanas se habló muchísimo sobre el posible regreso de John Paul Ruiz después de su buen semestre en el cuadro liberiano. Sin embargo, no es el único que volverá, Daniel Chacón también regresa.

El periodista Kevin Jiménez reveló: “Daniel Chacón no seguirá en Liberia, regresa a Alajuelense”. Generando inmediatamente preguntas sobre qué pasará con el mediocampista dentro del nuevo proyecto deportivo.

Kevin Jiménez confirmó el regreso de Daniel Chacón. (Foto: X)

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La situación de Chacón es particular porque prácticamente no pudo participar durante el Clausura 2026. El volante sufrió una grave rotura de ligamentos en julio de 2025 y eso lo dejó completamente fuera de competencia durante toda la temporada.

Por eso, más allá de que formalmente regrese a Alajuelense, todavía existe incertidumbre sobre si realmente entrará en los planes del próximo entrenador o si volverá a salir cedido una vez reciba el alta definitiva.

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Lo curioso es que, si finalmente Saturnino Cardozo termina convirtiéndose en el nuevo técnico manudo, Chacón podría reencontrarse justamente con el entrenador que lo tuvo dentro del proyecto de Liberia.

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Ese detalle no pasa desapercibido porque Cardozo siempre destacó por apostar por futbolistas jóvenes y recuperar jugadores que atravesaban momentos complicados físicamente o futbolísticamente.

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En Alajuelense entienden que el próximo semestre será clave para redefinir muchísimas carreras dentro del plantel. Hay contratos por resolver, futbolistas cedidos que regresan y una fuerte necesidad de reconstruir la identidad competitiva del equipo.

Datos Claves

Daniel Chacón regresa a Alajuelense tras finalizar su préstamo en el equipo de Liberia .

regresa a tras finalizar su préstamo en el equipo de . El paraguayo Saturnino Cardozo es el principal candidato para sustituir a Óscar Ramírez .

es el principal candidato para sustituir a . Daniel Chacón sufrió una rotura de ligamentos en julio de 2025 afectando su participación.

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