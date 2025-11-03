“Nadie puede”: apareció el video de Washington Ortega con el secreto que lo lleva a ser figura de Alajuelense

El gran momento de Washington Ortega bajo los tres postes de la Liga Deportiva Alajuelense no es casualidad, y un vistazo al trabajo diario lo evidencia. El Machillo Ramírez tiene en el guardameta uruguayo una garantía y a través de un video se reveló todo el secreto del arquero de 31 años.

El secreto de Washington Ortega en Alajuelense

A través de las redes sociales, en un video compartido por el entrenador de porteros Diego Cejas, se observa al arquero Washington Ortega en sesiones de alta intensidad, donde la exigencia, la técnica y la concentración son protagonistas.

“Nadie puede querer el éxito sin antes haber conocido el rigor de la disciplina”, escribió Diego Cejas en el posteo, frase que refleja la mentalidad detrás del proceso de este tipo de entrenamientos.

Este nivel de preparación revela uno de los secretos del guardameta manudo para mantenerse en lo más alto: la combinación de disciplina, constancia y un cuerpo técnico especializado que potencia cada detalle.

¿Cuándo vuelve a jugar Washington Ortega en Alajuelense?

Washington Ortega vuelve a la acción con la Liga Deportiva Alajuelense el 20 de noviembre como local ante Cartaginés en una nueva jornada del Torneo Apertura 2025.