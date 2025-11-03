Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Nadie puede”: apareció el video de Washington Ortega con el secreto que lo lleva a ser figura de Alajuelense

No es casualidad que Washington Ortega sea una de las figuras de Alajuelense y a través de las pruebas se aclara todo el panorama.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Washington Ortega con Alajuelense
© AlajuelenseWashington Ortega con Alajuelense

El gran momento de Washington Ortega bajo los tres postes de la Liga Deportiva Alajuelense no es casualidad, y un vistazo al trabajo diario lo evidencia. El Machillo Ramírez tiene en el guardameta uruguayo una garantía y a través de un video se reveló todo el secreto del arquero de 31 años.

Indignación en Alajuelense: Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega con un mensaje que enfurece al liguismo

ver también

Indignación en Alajuelense: Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega con un mensaje que enfurece al liguismo

El secreto de Washington Ortega en Alajuelense

A través de las redes sociales, en un video compartido por el entrenador de porteros Diego Cejas, se observa al arquero Washington Ortega en sesiones de alta intensidad, donde la exigencia, la técnica y la concentración son protagonistas.

“Nadie puede querer el éxito sin antes haber conocido el rigor de la disciplina”, escribió Diego Cejas en el posteo, frase que refleja la mentalidad detrás del proceso de este tipo de entrenamientos.

Este nivel de preparación revela uno de los secretos del guardameta manudo para mantenerse en lo más alto: la combinación de disciplina, constancia y un cuerpo técnico especializado que potencia cada detalle.

¿Cuándo vuelve a jugar Washington Ortega en Alajuelense?

Washington Ortega vuelve a la acción con la Liga Deportiva Alajuelense el 20 de noviembre como local ante Cartaginés en una nueva jornada del Torneo Apertura 2025.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega y enfurece a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega y enfurece a Alajuelense

Concacaf manda un mensaje sobre Washington Ortega
Liga Deportiva Alajuelense

Concacaf manda un mensaje sobre Washington Ortega

"Muy equivocados": Washington Ortega fue figura y se acordó de Saprissa
Liga Deportiva Alajuelense

"Muy equivocados": Washington Ortega fue figura y se acordó de Saprissa

Lo confirman: Everardo Rose se aleja de Panamá y puede fichar por un impensado grande
Honduras

Lo confirman: Everardo Rose se aleja de Panamá y puede fichar por un impensado grande

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo