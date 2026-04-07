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Conmoción en Alajuelense: Bryan Ruiz contó que un integrante del club lucha contra una dura enfermedad

En una entrevista íntima, Bryan Ruiz reveló que una persona cercana a él que trabaja en Alajuelense pelea contra un problema serio de salud.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Bryan Ruiz hizo una fuerte confesión.
© LDA.Bryan Ruiz hizo una fuerte confesión.

En la Liga Deportiva Alajuelense hay noticias que golpean más allá de lo deportivo. Mientras el equipo se enfoca en el cierre del Clausura 2026, una historia humana sacudió al entorno rojinegro y recordó que hay batallas mucho más importantes que cualquier partido.

Bryan Ruiz, histórico capitán de la Selección de Costa Rica, abrió su corazón en una entrevista junto a su esposa Carolina Jaikel en el pódcast “Desde el alma”. Allí, en medio del proceso personal que ambos atraviesan tras el diagnóstico de cáncer de pulmón en fase cuatro que recibió Carolina, el exfutbolista compartió una revelación que generó conmoción.

La revelación de Bryan Ruiz

Ruiz contó que una persona muy cercana a él, y que trabaja actualmente en Liga Deportiva Alajuelense, también fue diagnosticada con cáncer. Una noticia que lo impactó profundamente, no solo por el vínculo que los une, sino también por la edad del afectado.

“Ayer me di cuenta que un amigo muy cercano, que trabaja en la Liga, tiene cáncer. Fue una noticia muy dura para mí. No tiene ni 40 años, tiene 36 o 37”, relató el exjugador, dejando en evidencia el golpe emocional que significó enterarse de la situación.

Lejos de quedarse en la sorpresa, Ruiz reaccionó de inmediato. “Le dije a Carolina que iba a ponerme en contacto con él, es importante que estemos con él y lo que eso puede ayudar en este proceso”, explicó, mostrando el lado más humano de una figura que siempre se destacó dentro y fuera de la cancha.

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El contacto no tardó en darse. Según contó, horas después recibió un mensaje de su amigo y pudieron hablar largo rato. En ese intercambio, el “Capi” dejó en claro que estará presente en cada paso del proceso, brindando apoyo en un momento tan delicado.

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“Dios primero tenga la biopsia y todo salga bien, que sea un proceso positivo, y estamos ahí para él”, expresó Ruiz, con un mensaje cargado de esperanza en medio de la incertidumbre.

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En tono paródico, pero con una carga de realidad imposible de ignorar, el fútbol vuelve a quedar en segundo plano. Porque en Alajuelense, esta vez, no se trata de ganar partidos ni de pelear un título. Se trata de acompañar, de estar presente y de entender que hay luchas que no admiten reemplazos ni estrategias. Y en esas, el equipo también juega.

Datos Claves

  • El exfutbolista Bryan Ruiz reveló el diagnóstico de cáncer de un amigo cercano en Alajuelense.
  • El afectado de la institución rojinegra tiene una edad de 36 o 37 años.
  • La esposa de Ruiz, Carolina Jaikel, también enfrenta actualmente un cáncer de pulmón fase cuatro.
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