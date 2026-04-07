“Descarados”: Alajuelense se mete en una nueva polémica con un anuncio que involucra a Saprissa y su afición estalla

El clima en Liga Deportiva Alajuelense se puede cortar con un cuchillo. La tensión y la frustración de la afición manuda han llegado a un punto de ebullición tras los recientes tropiezos en el Torneo Clausura 2026.

El domingo pasado, el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez dejó escapar una oportunidad de oro para atornillarse en la cuarta posición al empatar como local frente al débil Guadalupe.

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La pesadilla se completó al día siguiente, cuando el Municipal Liberia no tuvo piedad y goleó a la AD San Carlos por 5-1; un resultado que le pasó una factura carísima al León, desplazándolo de la zona de clasificación a semifinales.

Clásico a la vista con la soga al cuello

Bajo esta tormenta, Alajuelense se aproxima al partido más importante del semestre. El Clásico Nacional ante el Deportivo Saprissa está pactado para el domingo 19 de abril en la Catedral, un duelo al que los manudos llegarán con la soga al cuello.Antes de este choque, el calendario dicta que la Liga deberá visitar primero a Sporting FC, mientras que los morados recibirán a Liberia.

Fue precisamente en este contexto tan volátil que Alajuelense decidió lanzar un anuncio a través de sus canales oficiales: el inicio de la preventa de entradas, exclusiva para asociados, de cara al Clásico.

Alajuelense lanzó la preventa de entradas para el Clásico (LDA).

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Lejos de motivar a su gente, los altos precios fijados por la dirigencia para los boletos desataron una feroz polémica. En los comentarios de la publicación oficial en Instagram, el liguismo disparó con dureza contra la institución.

Las respuestas con más interacciones reflejan el hartazgo generalizado: “Mirá lo que cobran jaja, para verlos caminar como el domingo“, “Cobran como si no estuvieran a punto de quedar por fuera”, “Qué doloroso ver la reacción de la institución después de empatar en casa contra el descendido, dándole la espalda a la afición (…) Bien burgueses y adinerados están. Están muy cómodos”, “¡Descarados mae!”, “Cobrando como si fueran de primeros”, “Indisciplina en el equipo, pésima actitud en el campo, pésimos resultados, ¿y ustedes ponen esos precios?”.

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Los manudos estallaron en las redes sociales.

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Ahora, la Liga no solo tiene la obligación de sacar los tres puntos en la cancha, sino de encontrar la forma de reconciliarse con una afición que se siente maltratada y que ya no está dispuesta a tolerar más tropiezos.

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