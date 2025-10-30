Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Confirmado: Machillo Ramírez se asegura un refuerzo de Selección mientras pelea con Alajuelense por la 31 y la Copa Centroamericana

El Machillo Ramírez no quiere perder tiempo y mueve sus piezas de cara a los objetivos en la Liga Deportiva Alajuelense.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez con Alajuelense
© AlajuelenseMachillo Ramírez con Alajuelense

En medio de la intensa batalla por la 31 y la Copa Centroamericana, Machillo Ramírez recibe un impulso importante para su plantel. El entrenador contará con un refuerzo de Selección Nacional.

Dicho refuerzo fortalece aún más el proyecto deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, dándole mayor profundidad y variantes al cuerpo técnico para encarar los partidos decisivos a lo largo de la temporada.

Machillo Ramírez sorprende a Alajuelense con una fuerte confesión antes de la semifinal contra Olimpia

ver también

Machillo Ramírez sorprende a Alajuelense con una fuerte confesión antes de la semifinal contra Olimpia

¿Cuál es el refuerzo de selección del Machillo Ramírez?

El atacante de Liga Deportiva Alajuelense, Anthony Hernández, reveló antes del juego de vuelta ante Olimpia por la Copa Centroamericana que su renovación con el club ya estaba pactada desde hace tiempo, aunque hasta ahora se hace pública la noticia.

Renové hasta el 2028, gracias a Dios ha sido el fruto de lo que se ha ido dando y ahora hay que seguir trabajando para que vengan mejores cosas, afirmó Anthony Hernández para Columbia Deportiva.

Anthony Hernández irradia un positivismo sin igual al sentir más cerca su debut con Alajuelense - ESPN
Anthony Hernández – Alajuelense

Le tengo mucho cariño a la institución, la verdad siempre he estado agradecido con ellos, también agradecido por el grupo que me ha tocado, comentó Anthony Hernández.

Publicidad

Machillo creó un buen grupo, todos creamos un buen grupo y si usted ve aunque entre 5 o 10 minutos intento aportar al igual que cualquiera que entre va a intentar hacer las cosas bien“, sentenció Anthony Hernández.

Anthony Hernández en La Sele

Anthony Hernández ha disputado cuatro partidos, todos en duelos amistosos, en los que logró anotar un gol.

Publicidad
Anthony Hernández: El seleccionado con espíritu de pescador que cumplió un anhelo con Costa Rica - ESPN
Anthony Hernández con la Selección de Costa Rica

Si bien no tuvo participación en eliminatorias ni minutos en la Copa del Mundo, formó parte de la convocatoria que representó al país en el Mundial de Catar 2022, experiencia que lo coloca entre los futbolistas mundialistas del fútbol nacional.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No es Jeaustin Campos: señalan al verdadero culpable de la eliminación y piden a Buba que se vaya
Honduras

No es Jeaustin Campos: señalan al verdadero culpable de la eliminación y piden a Buba que se vaya

Jeaustin Campos recibe el mensaje que lo impacta mientras en Saprissa piden su regreso
Honduras

Jeaustin Campos recibe el mensaje que lo impacta mientras en Saprissa piden su regreso

Alberto Quintero arremete contra compañero
Panama

Alberto Quintero arremete contra compañero

La polémica decisión de Concacaf con Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

La polémica decisión de Concacaf con Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo