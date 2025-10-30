Confirmado: Machillo Ramírez se asegura un refuerzo de Selección mientras pelea con Alajuelense por la 31 y la Copa Centroamericana

En medio de la intensa batalla por la 31 y la Copa Centroamericana, Machillo Ramírez recibe un impulso importante para su plantel. El entrenador contará con un refuerzo de Selección Nacional.

Dicho refuerzo fortalece aún más el proyecto deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, dándole mayor profundidad y variantes al cuerpo técnico para encarar los partidos decisivos a lo largo de la temporada.

¿Cuál es el refuerzo de selección del Machillo Ramírez?

El atacante de Liga Deportiva Alajuelense, Anthony Hernández, reveló antes del juego de vuelta ante Olimpia por la Copa Centroamericana que su renovación con el club ya estaba pactada desde hace tiempo, aunque hasta ahora se hace pública la noticia.

“Renové hasta el 2028, gracias a Dios ha sido el fruto de lo que se ha ido dando y ahora hay que seguir trabajando para que vengan mejores cosas”, afirmó Anthony Hernández para Columbia Deportiva.

“Le tengo mucho cariño a la institución, la verdad siempre he estado agradecido con ellos, también agradecido por el grupo que me ha tocado”, comentó Anthony Hernández.

“Machillo creó un buen grupo, todos creamos un buen grupo y si usted ve aunque entre 5 o 10 minutos intento aportar al igual que cualquiera que entre va a intentar hacer las cosas bien“, sentenció Anthony Hernández.

Anthony Hernández ha disputado cuatro partidos, todos en duelos amistosos, en los que logró anotar un gol.

Si bien no tuvo participación en eliminatorias ni minutos en la Copa del Mundo, formó parte de la convocatoria que representó al país en el Mundial de Catar 2022, experiencia que lo coloca entre los futbolistas mundialistas del fútbol nacional.