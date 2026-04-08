Lo pagan los clubes de Costa Rica: esto es lo que cobran los árbitros por partido en la Liga Promérica

En el fútbol de Costa Rica hay decisiones que se discuten cada fin de semana, pero pocas veces se pone el foco en cuánto cuesta que haya alguien impartiendo justicia en la cancha. Esta vez, el tema salió a la luz y dejó a más de uno sorprendido en plena disputa del Clausura 2026.

Todo comenzó con una revelación de TDMax, que se metió de lleno en uno de los temas más sensibles del fútbol nacional: el pago a los árbitros en la Liga Promérica. Lo que parecía un dato reservado terminó siendo confirmado incluso por la propia Federación Costarricense de Fútbol, que accedió a brindar detalles del proceso.

¿Cuánto cobran los árbitros en Costa Rica por partido?

Los números no son menores. Un árbitro central recibe 290 mil colones por partido, mientras que cada asistente y el cuarto árbitro cobran 145 mil colones. Por su parte, el VAR percibe 203 mil colones y el AVAR 101 mil. Todos estos montos, además, deben sumarse con el impuesto correspondiente.

Pero lo más llamativo no es solo cuánto ganan, sino cómo se paga. En tono paródico, en Costa Rica el árbitro no solo pita, también activa toda una cadena administrativa que pocos conocen. Cada club debe desembolsar 1 millón 290 mil colones por jornada en concepto de arbitraje.

Tweet placeholder

Ese dinero pasa primero por UNAFUT, luego es trasladado a la Federación y finalmente llega a las asociaciones de árbitros, que son las encargadas de distribuir los pagos. Porque, detalle no menor, los árbitros no tienen un vínculo laboral directo con la Federación.

Publicidad

Publicidad

Y ahí aparece el punto más curioso de todos. Desde la propia Federación reconocen que no tienen certeza de si el monto completo llega íntegro a cada árbitro o si existen deducciones dentro de las asociaciones. Un detalle que abre una puerta a más preguntas que respuestas.

ver también Tres posibles destinos: José Saturnino Cardozo define su futuro mientras lucha con Liberia por clasificar en el Clausura 2026

Mientras tanto, en cada partido se siguen tomando decisiones que generan polémica, reclamos y discusiones. Pero ahora, con estos números sobre la mesa, hay algo que queda claro en el fútbol tico: cada pitazo no solo pesa en el resultado, también tiene un costo que, al final del día, termina saliendo del bolsillo de los clubes.

Publicidad

Datos Claves

Los árbitros centrales de la Liga Promérica cobran 290 mil colones por cada partido dirigido.

de la Liga Promérica cobran por cada partido dirigido. Cada club debe desembolsar 1 millón 290 mil colones por jornada para cubrir el arbitraje.

por jornada para cubrir el arbitraje. El VAR percibe 203 mil colones y el AVAR 101 mil según datos de la Federación.