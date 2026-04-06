Concacaf lo confirma: Alajuelense recibe un duro revés mientras se juega la clasificación en el Clausura 2026

En la Liga Deportiva Alajuelense sabían que la eliminación en la Concachampions podía traer consecuencias, pero pocos imaginaban que el golpe se iba a sentir tan rápido y de una manera tan simbólica. Porque mientras la Liga se juega la clasificación en el Clausura 2026, desde afuera llegó una noticia que no pasó desapercibida.

¿Cuál fue el revés que sufrió Alajuelense?

La Concacaf actualizó su ranking oficial y el resultado no fue el esperado para los manudos. Tras la caída ante LAFC en los octavos de final, el equipo rojinegro perdió dos posiciones y ahora aparece en el puesto 36 del listado, siendo superado por Atlético San Luis de México y San Jose Earthquakes de la MLS.

El dato, más allá de lo numérico, pega en lo emocional. Porque Alajuelense venía consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la región y este retroceso, aunque leve, genera ruido en un momento clave de la temporada. Sobre todo cuando cada detalle empieza a pesar en la recta final.

Ahora bien, en medio de este “revés”, hay un matiz que cambia la lectura. La Liga se mantiene como el mejor equipo de Centroamérica en el ranking, lo que demuestra que, pese al tropiezo internacional, sigue liderando la región. Aunque eso tampoco viene sin advertencias.

Alajuelense cayó dos puestos.

Y es que Olimpia viene recortando distancia peligrosamente y ya está a menos de 10 puntos. Un dato que en otro contexto podría parecer menor, pero que hoy enciende una luz de alerta pensando en el futuro cercano.

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En tono casi paródico, la situación deja una imagen curiosa: Alajuelense pierde terreno a nivel internacional justo cuando más necesita afirmarse en lo local. Como si el ranking le recordara que no alcanza solo con competir, también hay que sostenerse.

Mientras tanto, en la Liga el foco sigue puesto en el Clausura 2026, donde el objetivo es claro: clasificar y pelear el título. Pero ahora, con este nuevo capítulo, también queda flotando otra presión silenciosa, la de no seguir cayendo cuando el margen de error es cada vez más chico.

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Datos Claves

Alajuelense descendió dos posiciones y ocupa el puesto 36 del ranking oficial de Concacaf.

descendió dos posiciones y ocupa el puesto 36 del ranking oficial de Concacaf. El club fue superado por el Atlético San Luis y el San Jose Earthquakes.

y el San Jose Earthquakes. La Liga lidera Centroamérica, pero el Olimpia recortó la distancia a menos de 10 puntos.