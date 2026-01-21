Celso Borges necesitó solo cinco palabras para describir el presente de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un inicio de Clausura 2026 muy distinto al cierre soñado que tuvo en 2025. Luego de un semestre cargado de títulos y protagonismo, el equipo rojinegro no ha logrado arrancar con firmeza el nuevo campeonato y los resultados empiezan a generar inquietud en su afición.

La Liga suma dos empates y una derrota en las primeras fechas y este miércoles sufrió un golpe duro al caer 1-0 ante Cartaginés en el estadio Fello Meza, con un gol recibido sobre el cierre del encuentro. Una derrota que dejó sensaciones negativas y aumentó la presión sobre el plantel.

Tras el compromiso, uno de los referentes del camerino, Celso Borges, dio la cara ante la prensa, como lo hizo también Machillo Ramírez, y dejó un mensaje cargado de calma y experiencia, en medio del ruido que rodea al club.

¿Qué dijo Celso Borges tras la derrota de Alajuelense?

“A veces en el fútbol se pierde y hay que aprender a manejar la derrota. Antes no éramos los mejores ni ahora somos lo peor. Cuando toca perder, toca asumir que el otro equipo lo hizo bien y ya está, seguir”, expresó el mediocampista.

Dentro de esa reflexión, hubo una frase que resumió el sentir del capitán y que rápidamente se volvió el foco de atención: “Ni ahora somos lo peor”.

Cinco palabras que buscan bajar la ansiedad, poner el momento en perspectiva y recordar que el torneo apenas comienza. Borges dejó claro que, más allá del mal arranque, el equipo mantiene la convicción de corregir el rumbo con trabajo y autocrítica.

En un contexto de resultados adversos, el mensaje del experimentado volante apunta a la mesura y a la fortaleza mental, un llamado a no perder la calma cuando el escenario se torna adverso. Alajuelense sabe que necesita reaccionar, pero también que el campeonato todavía ofrece margen para hacerlo.