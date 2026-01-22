El Vasco Aguirre sorprendió a todos con su opinión de Thomas Christiansen tras el triunfo de México vs Panamá

El entrenador de la Selección de México, Javier Aguirre, compareció en conferencia de prensa tras la victoria 1-0 ante Panamá en el partido amistoso disputado en el estadio Rommel Fernández, donde dejó palabras de reconocimiento para el conjunto canalero, al que calificó como un equipo sumamente organizado y peligroso.

“El equipo de Panamá tiene transiciones ofensivas imparables, hoy no le dejamos mucho espacio y estuvimos siempre cerca de ellos. Es un equipo que con espacios te mata, lo vimos ante Bolivia, en la Copa Oro y en la Nations League”, expresó El Vasco, resaltando el crecimiento sostenido de la selección dirigida por Thomas Christiansen.

Aguirre también se tomó el tiempo para elogiar el trabajo del técnico hispano-danés y el nivel individual de la plantilla panameña. “Me encantan los dos porteros de Panamá que conozco y Thomas es el mejor entrenador que puede haber. Es una gran persona, su profesionalismo y su capacidad son admirables”, afirmó con contundencia.

Las palabras del estratega mexicano no solo se centraron en lo táctico, sino también en el proyecto a largo plazo que vive Panamá. Para Aguirre, la selección canalera ha consolidado una identidad clara, basada en el orden, la velocidad y la intensidad, virtudes que la han colocado como una de las más competitivas de la región.

Además, el técnico de México dejó un mensaje especial para la afición panameña, pensando en los retos que vienen a nivel internacional. “Le deseo al pueblo panameño que le vaya bien en el Mundial, de corazón a todos los panameños”, señaló, mostrando respeto por el proceso que atraviesa La Roja.

Finalmente, Aguirre tuvo palabras emotivas para el seleccionador canalero. “Y a Thomas, que aunque no es panameño, es casi”, concluyó entre sonrisas, reafirmando el reconocimiento al trabajo del actual técnico de Panamá y al momento positivo que vive su selección.

