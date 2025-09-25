Machillo Ramírez no está conforme: sale a la luz lo que nadie en Alajuelense se atreve a decir sobre Elián Quesada

En la Liga Deportiva Alajuelense ha surgido un tema que pocos se atreven a expresar abiertamente, pero que refleja la realidad de Elián Quesada dentro del plantel. Aunque el joven lateral es visto como una promesa a futuro, el técnico Machillo Ramírez no termina de darle las oportunidades que el jugador espera.

¿Cuál es el nuevo capítulo entre Elián Quesada y Alajuelense?

En Alajuelense se ha generado debate alrededor de Elián Quesada, quien apenas ha sumado 11 minutos en el Apertura 2025. Desde la institución sostienen que el joven lateral es un proyecto a corto y mediano plazo, con cualidades ofensivas destacadas, pero que aún requiere ajustes en defensa para convencer al cuerpo técnico, según detalló Ferlin Fuentes.

Ahora, esto ha llevado a que algunos se pregunten si su lugar en la planilla está siendo desaprovechado, sobre todo en partidos donde podría aportar frescura y alternativas.

Machillo Ramírez – Alajuelense

De acuerdo con una fuente interna consultada por Ferlin Fuentes, la razón principal por la que Quesada no ha tenido más protagonismo es que el Machillo Ramírez quiere seguir puliendo ciertos aspectos defensivos en su juego antes de darle continuidad.

La diferencia en el trato a los convocados manudos

Óscar Ramírez aclaró que la ausencia de Elian Quesada en un entrenamiento se debió a su convocatoria a un microciclo de la Sele Sub-20 que al final fue cancelado.

Sin embargo, lo que no mencionó es que otros futbolistas de Alajuelense también habían sido llamados, pero en su caso el propio técnico decidió no darles permiso para incorporarse al proceso.

Elián Quesada – Alajuelense

La próxima oportunidad podría llegar en el duelo ante Puntarenas FC, un escenario ideal para empezar a despejar la incógnita sobre el verdadero rol que tendrá el joven futbolista dentro del proyecto rojinegro.

