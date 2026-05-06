Youstin Salas no seguirá en Australia: el equipo de Costa Rica que ya lo espera como refuerzo

Se confirmó que Youstin Salas no seguirá en Australia y ya hay un equipo en Costa Rica que lo espera con los brazos abiertos.

El mercado de fichajes en Costa Rica empieza a calentarse y uno de los nombres que ya genera movimiento entre los clubes grandes es el de Youstin Salas. Después de una temporada positiva en Australia, el volante está listo para regresar al país y su futuro promete convertirse en una de las novelas más interesantes del próximo semestre.

La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien confirmó que el mediocampista no continuará en el Brisbane Roar FC y deberá volver a Costa Rica para resolver qué pasará con su carrera.

¿Cuál es el equipo de Costa Rica que espera a Youstin Salas?

“Youstin Salas no seguirá en Brisbane de Australia. Deberá regresar a Sporting FC para definir su futuro”, explicó Jiménez, dejando claro que el jugador todavía mantiene vínculo contractual con Sporting FC hasta junio de 2027.

El regreso no pasa desapercibido porque Salas dejó una imagen bastante positiva en el fútbol australiano. Durante la temporada disputó 26 partidos, marcó un gol, acumuló 2.338 minutos y hasta fue nominado al mejor jugador del equipo, algo que elevó considerablemente su valor en el mercado.

Youstin Salas no seguirá en Australia. (Foto: Everardo Herrera)

¿Cuáles son los equipos que se interesan por Youstin Salas?

Por eso, apenas se conoció que volvería al país, varios clubes comenzaron a seguir de cerca su situación. Y los primeros interesados por Youstin Salas son Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano.

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En Alajuelense lo ven como una pieza ideal para reconstruir el mediocampo tras el fracaso del Clausura 2026 y la salida de Machillo Ramírez. La Liga busca futbolistas con dinámica, experiencia y capacidad para competir de inmediato, y Salas encaja perfectamente en ese perfil.

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Del lado de Herediano también siguen atentos. En el Team consideran que el volante podría convertirse en un refuerzo importante pensando en el Apertura 2026 y en el estreno del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, donde la dirigencia quiere armar una plantilla todavía más fuerte.

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Sin embargo, hay un detalle clave que cambia completamente el escenario: Sporting FC tiene la última palabra. El jugador debe reincorporarse al club dueño de su ficha y cualquier negociación pasará primero por la institución josefina.

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Eso podría abrir distintas posibilidades. Una venta definitiva, un nuevo préstamo o incluso la permanencia del futbolista dentro del proyecto de Sporting. Todo dependerá de las ofertas que aparezcan y de la decisión que tome el propio jugador.

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