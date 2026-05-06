Alajuelense recibe una mala noticia: candidato al banquillo podría terminar en un grande de Sudamérica

Uno de los principales candidatos que tenía la directiva de Alajuelense para ser el nuevo DT está siendo buscado por un gigante sudamericano.

La búsqueda del nuevo entrenador en Liga Deportiva Alajuelense ya empezó a complicarse incluso antes de entrar en negociaciones formales. Tras la salida de Óscar Ramírez, la dirigencia rojinegra trabaja contra el tiempo para encontrar un técnico capaz de levantar a un equipo golpeado por el fracaso del Clausura 2026.

¿Cuál es el candidato que podría perder Alajuelense?

En medio de ese proceso, comenzaron a aparecer nombres de mucho peso internacional. Uno de los que más ilusión generó dentro del entorno manudo fue el de Diego Alonso, técnico con recorrido en selecciones y experiencia reciente en Europa.

La información había sido revelada por el periodista Maynor Solano, quien aseguró que la Gerencia Deportiva de Alajuelense tenía al uruguayo dentro de su carpeta de candidatos para asumir el proyecto rojinegro.

Y no era un nombre cualquiera. Alonso dirigió a la Selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022, además de haber tenido un paso posterior por el Sevilla FC en 2023. Su última experiencia fue en el Panathinaikos FC durante 2024.

Diego Alonso es del gusto de los directivos de Alajuelense. (Foto: Goal)

Por perfil, experiencia y cartel internacional, dentro de la Liga entendían que podía ser el golpe de autoridad ideal para arrancar una nueva etapa. Sin embargo, cuando parecía que el nombre empezaba a tomar fuerza, apareció un problema enorme para los rojinegros.

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¿Cuál es el gigante de Sudamérica que iría por Diego Alonso?

Desde Uruguay aseguran que Peñarol está seriamente interesado en contratar a Diego Alonso para reemplazar a Diego Aguirre, cuyo ciclo empieza a quedar bajo cuestionamiento.

Y ahí cambia completamente el escenario. Competir contra Peñarol no es sencillo para ningún club centroamericano. No solo por la dimensión histórica del equipo uruguayo, sino también por el peso emocional y deportivo que representa para un entrenador charrúa dirigir a uno de los gigantes de Sudamérica.

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En Alajuelense entienden que la situación podría escaparse rápidamente. Aunque el interés existe y el nombre gusta muchísimo dentro de la institución, el avance de Peñarol amenaza con dejar a la Liga sin uno de sus candidatos más fuertes.

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Además, el contexto juega claramente a favor del club uruguayo. Alonso conoce perfectamente el medio, tiene fuerte vínculo con el fútbol de su país y dirigir a Peñarol representa una vitrina continental mucho más inmediata.

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