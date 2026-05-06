“Fuera del país”: Alajuelense tomaría una drástica decisión con Ángel Zaldívar en este mercado de fichajes

Pese a que llegó como una gran estrella, Alajuelense planea deshacerse de Ángel Zaldívar con una decisión que traerá polémica.

La limpieza de plantel ya comenzó en Liga Deportiva Alajuelense y uno de los nombres más pesados podría estar viviendo sus últimos días en el fútbol costarricense. Tras el fracaso del Clausura 2026 y la salida de Óscar Ramírez, la dirigencia manuda analiza movimientos fuertes para reestructurar una planilla que quedó muy cuestionada.

Uno de los apuntados es Ángel Zaldívar. El delantero llegó desde México con cartel de figura y como uno de los fichajes más llamativos del fútbol tico, pero nunca terminó de consolidarse dentro del proyecto rojinegro.

Durante el Clausura 2026 disputó 16 partidos, marcó apenas 4 goles y repartió 2 asistencias, números muy lejos de las expectativas que existían alrededor suyo cuando aterrizó en Alajuelense. La sensación dentro del club es que su rendimiento nunca logró justificar ni la inversión ni el peso mediático de su contratación.

La decisión que tomaría Alajuelense con Zaldívar

Por eso, en la Liga ya analizan seriamente una salida. Y la decisión que empieza a tomar fuerza es bastante contundente: buscarle club fuera del país para el próximo semestre.

La información fue revelada por el periodista Eric Gassmann: “LDA busca mandar a préstamo a Ángel Zaldívar. Probablemente sería fuera del país. Incluso lo podría utilizar para canjear por otro jugador para reforzar el club para la próxima temporada”.

Ángel Zaldívar se iría de Alajuelense. (Foto: LDA)

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Ese último detalle abre una posibilidad muy llamativa dentro del mercado. En Alajuelense no descartan utilizar al delantero como moneda de cambio dentro de alguna negociación internacional, buscando incorporar futbolistas que encajen mejor en el nuevo proyecto deportivo.

La situación también está directamente relacionada con el aspecto económico. Zaldívar posee uno de los salarios importantes de la plantilla y la dirigencia entiende que liberar esa carga puede darle margen para reconstruir el equipo de otra manera.

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En la Liga saben que el próximo torneo no admite otro tropiezo. Por eso, mientras todavía buscan entrenador, ya empezaron a tomar decisiones importantes sobre el futuro de varios futbolistas que no lograron cumplir las expectativas.

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Datos Claves

Ángel Zaldívar registró 4 goles y 2 asistencias en 16 partidos del Clausura 2026.

registró 4 goles y 2 asistencias en 16 partidos del Clausura 2026. Liga Deportiva Alajuelense busca mandar a préstamo al delantero fuera del país.

busca mandar a préstamo al delantero fuera del país. Eric Gassmann reveló que el atacante podría ser canjeado por otro jugador.